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لاعبو الكاميرون يرفضون السفر للبرازيل

لاعبو الكاميرون يرفضون السفر للبرازيل
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم رفضوا استقلال الطائرة المتجهة إلى البرازيل لخوض غمار المونديال، في خطوة احتجاجية على مكافآت الفوز المقررة من قبل الاتحاد المحلي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن اللاعبين خاضوا المباريات الودية على أمل حل المشكلة المتعلقة بحصتهم من المكافآت قبل بدء المونديال، ومع استمرار الخلاف بين اللاعبين والمسؤولين قرر عدد من اللاعبين، من بينهم لاعب برشلونة ألكسندر سونغ، الامتناع عن ركوب الطائرة الخاصة المتجهة للبرازيل الأحد.

ورغم مناشدة الجماهير للاعبين بضرورة التوجه إلى المطار، إلا أنهم رفضوا الذهاب، مفضلين البقاء في الفندق.

ورفض لاعبو منتخب الكاميرون من قبل استلام علم البلاد من رئيس الوزراء في مناسبة خاصة، ما استدعى المدير الفني الألماني فولكر فينكه التقدم واستلام العلم بنفسه، تفاديا للمزيد من الإحراج.

وكان الاتحاد الكاميروني وعد اللاعبين، بالحصول على 6% من مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المخصصة للدور الأول، و20% للدور الثاني، و30% لدور الثمانية، و40% للدور قبل النهائي، و50% في حال بلوغ المباراة النهائي، أو في مباراة تحديد المركز الثالث، وهو الاتفاق الذي يبدو أنه لم يرض لاعبي الكاميرون.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصل فيها الخلاف بين لاعبي منتخب الكاميرون ومسؤولي الاتحاد إلى هذه المرحلة، إذ وقعت مشكلات مماثلة قبل مونديال 2002، تم حلها في اللحظات الأخيرة.

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