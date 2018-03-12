بالفيديو؛ مقتل عشرات المسلحين بمعارك جبل عزان بريف حلب الجنوبي

الهجوم الذي شنه المسلحون على جبل عزان في ريف حلب الجنوبي ادى بحسب المصادر العسكرية الى مقتل عشرات المسلحين من بينهم مسلحون عرب واجانب، وتدمير عدد من الاليات العسكرية للمسلحين، كما استطاع الجيش من القاء القبض على عدد من المسلحين واحكام السيطرة الكاملة على جبل عزان.

ويشكل جبل عزان نقطة استراتيجة هامة، فهو يشرف على طرق حلب دمشق الدولي، ويؤمن الحماية للمواقع العسكرية التي تتواجد في الريف الجونبي لمدينة حلب فضلا عن تامين طريق حلب خناصر .

هذا وواصل الجيش السوري استهداف المسلحين في دير جمال والمنطقة الحرة والشيخ مقصود و بني زيد ومساكن هنانو في حلب .

وفي تصريح لمراسل قناة العالم قال عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي، إنه "في خضم الحرب في حلب هناك تقدم ملحوظ لقوات الجيش السوري"، مشيرا إلى وجود إشتباكات عنيفة في جبل عزان بين المسلحين والجيش السوري، ما أدت إلى سقوط العشرات من القتلى في صفوف المسلحين.

وفي ريف درعا تتواصل العمليات العسكرية للقوات السورية في قرى نوى وعدوان والتسيل وانخل وسط استهداف مدفعي لمواقع المسلحين في قرية سحم الجولان، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط تل الجموع ادت الى مقتل عشرات المسلحين من بينهم القائد الميداني في مايسمى بالجيش الحر.

وفي تصريح للعالم أكد الخبير الاستراتيجي سامر عثمان تقدم الجيش السوري في ريف درعا وقضائه على العشرات من المسلحين، موضحا أن هذه العمليات تؤدي إلى "منع إلتقاء المسلحين الموجودين ما بين ريف القنيطرة وريف درعا".

وفي المليحة بريف دمشق طوق الجيش السوري البلدة من كافة الجهات وقطع طرق الامداد الواصلة اليها من زبدين وجسرين ودير العصافير، ترافق مع استهداف مدفعي لمراكز المسلحين في هذه البلدات، حيث اكدت المصادر الميدانية بان المسلحين باتو محاصرين في اربعة ابنية سكينة ولا يوجد امامهم سوى الموت او الاستسلام.

Mal-09-7:45