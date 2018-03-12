نبذة عن تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم

واقترح المصرفي كارل هيرشمان ممثل هولندا في هذا الاجتماع اقامة بطولة للعالم بكرة القدم، إلا أن هذا المقترح لم ينل تأييد بقية الأعضاء وذلك بسبب الامكانيات المالية المحدودة للاتحاد الجديد.

ولكن هذا المقترح وجد طريقه الى النور فيما بعد بفضل همة ونشاط الفرنسيين جول ريميه وهنري ديلون، حيث انتخب جول ريميه رئيسا للاتحاد واصبح الثاني من اقرب مساعديه.

وكانت بطولة كرة القدم في ذلك الوقت تقام ضمن الالعاب الاولمبية وكان يشارك فيها الهواة فقط، وأدى انتشار احتراف الكرة الى التفكير بإقامة بطولة كأس العالم بكرة القدم للمحترفين ايضا.

وظهرت أولى الامكانيات بعد دورة الالعاب الاولمبية عام 1924 التي أقيمت في باريس، حيث شاركت في بطولة كرة القدم منتخبات من 22 دولة من ضمنها منتخب الأوروغواي الذي شارك لأول مرة، وسحق كافة المنتخبات الأوروبية وفاز بالميداليات الذهبية.

وشهدت ملاعب الكرة حضورا جماهيريا كبيرا، وكان هذا مؤشرا على ان كرة القدم أضحت الرياضة رقم واحد في العالم. وقد صرح هنري ديلون في مؤتمر الاتحاد المنعقد في 1926 بأنه: "من الصعب بقاء كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية فقط".

وعلى اثر ذلك قرر الاجتماع تشكيل لجنة لدراسة امكانية تنظيم بطولة كأس العالم بكرة القدم. وبعد ان درست اللجنة المشكلة الموضوع من جميع جوانبه تقدمت بمقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلى ضوء هذه المقترحات قرر الاتحاد في مؤتمره المنعقد في امستردام بتاريخ 29 مايو/ ايار عام 1928 اجراء أول بطولة كأس العالم بكرة القدم. اظهرت كل من ايطاليا واسبانيا والسويد وهولندا والاوروغواي رغبتها استضافة أول بطولة للعالم بكرة القدم، وكانت نتيجة التصويت حصول الأوروغواي على أكثرية الاصوات ويعود سبب ذلك الى فوزها ببطولة دورتين للألعاب الاولمبية عام 1924 و 1928، اضافة الى تعهداتها بتنفيذ جميع المتطلبات المالية للفيفا.

بعد ذلك كلف الصائغ الفرنسي ابيل ليفلير بصنع كأس ذهبية على شكل آلهة النصر اليونانية "نايك" يبلغ ارتفاعها 30 سنتيميترا ووزنها 1800 غرام (مع القاعدة الحجرية يبلغ وزنها 3.8 كغ). وفي عام 1946 اطلق عليها اسم جول ريميه. ووقعت عام 1966 حادثة مثيرة اذ سرقت الكأس بلندن عندما كانت معروضة للجمهور ولكن بعد اسبوع عثر عليها. وفازت البرازيل للمرة الثالثة ببطولة العالم في عام 1970، وحسب لوائح الفيفا اصبحت الكأس ملكا لها.

وسرقت الكأس في البرازيل عام 1983 من مقر اتحاد كرة القدم من قبل مسلحين، ولا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن. ومنذ عام 1974 تتنافس المنتخبات للفوز بكأس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصنوعة من الذهب الخالص ويبلغ وزنها 4970 غراما وارتفاعها 36 سنتمتر. ويحصل الفائز على نسخة طبق الاصل مذهبة من الكأس.

وفيما يلي تاريخ تنظيم بطولات كأس العالم بكرة القدم:

- بطولة كأس العالم الأولى - الأوروغواي 1930:

حصلت الأوروغواي على شرف تنظيم أول بطولة للعالم بكرة القدم تقديرا لفوزها ببطولة دورتين اولمبيتين متتاليتين ( 1924 و 1928 ) اضافة الى احتفالها صيف عام 1930 باستقلالها السياسي. لم تشهد هذه البطولة اقامة ادوار تمهيدية للفرق المشاركة بل وجهت دعوات الى فرق معينة فقط. وبسبب مقاطعة بعض الدول لهذه البطولة اقتصر عدد الفرق المشاركة فيها الى 13 فريق فقط منها 4 فرق اوروبية و7 فرق من امريكا الجنوبية وفريقان من امريكا الشمالية والوسطى. والدول التي شاركت في هذه البطولة هي: الارجنتين، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، الاوروغواي، بيرو، الباراغواي، امريكا، المكسيك، فرنسا، يوغوسلافيا، رومانيا وبلجيكا. في المباراة النهائية فازت الاوروغواي على الارجنتين بنتيجة (4-2) وبهذا تكون الأوروغواي أول فائز بكأس العالم.

- بطولة كأس العالم الثانية – ايطاليا 1934:

نظرا لنجاح بطولة كأس العالم الاولى حيث بلغ عدد الفرق الراغبة بالاشتراك في هذه البطولة 32 فريقا لذلك تقرر اجراء مباريات تمهيدية بينها والفرق الفائزة تشارك في الادوار النهائية للبطولة.

لم يشارك في هذه الدورة بطل العالم السابق فريق الاوروغواي وكذلك براغواي وبوليفيا وهذا سمح للبرازيل والارجنتين اللعب في الادوار النهائية دون المرور بالدور التمهيدي. شاركت في هذه البطولة دول: المانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، رومانيا، النمسا، فرنسا، هنغاريا، اسبانيا، ايطاليا، السويد، تشيكوسلوفاكيا، امريكا، الارجنتين، البرازيل وفريق مصر- وهي أول مشاركة عربية في بطولات كأس العالم. فازت ايطاليا بكأس العالم بعد فوزها على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة (2-1) وأحرزت المانيا المركز الثالث بعد فوزها على النمسا بنتيجة (3-2).

- بطولة كأس العالم الثالثة – فرنسا 1938:

أقيمت البطولة الثالثة لكأس العالم في فرنسا وكانت هذه هي الدورة الاخيرة التي سبقت بداية الحرب العالمية الثانية، وكان على الفيفا تحمل مسؤولية اختيار الدولة المنظمة للبطولة. وكانت الارجنتين من ضمن الدول المتقدمة لتنظيم هذه البطولة انطلاقا من اقامة البطولات بشكل دوري بين اوروبا وامريكا الجنوبية.

الا ان الفيفا تذكر مشاكل السفر الى امريكا الجنوبية (كما حصل في البطولة الاولى) وكون اكثر اعضائه من اوروبا لذا قرر في مؤتمره المنعقد في برلين عام 1936 ان تقام البطولة الثالثة في اوروبا وتم اختيار فرنسا لاستضافتها.

سبق اقامة البطولة ادوار تمهيدية لتحديد 16 فريقا للأدوار النهائية. وهذه المنتخبات هي: سويسرا، المانيا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، هولندا، فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، ايطاليا، النرويج، بولندا، السويد، النمسا، كوبا، البرازيل والهند الشرقية الهولندية. ونظرا لاحتلال المانيا الهتلرية للنمسا فقد اصبح عدد الدول المشاركة في الادوار النهائية للبطولة 15 فريقا فقط. جمعت المباراة الختامية فريقي ايطاليا وهنغاريا حيث فازت ايطاليا بنتيجة(4-2) واحتل فريق البرازيل المركز الثالث بعد فوزه على الفريق السويدي بنتيجة (4-2).

- بطولة كأس العالم الرابعة – البرازيل 1950:

شاركت في الادوار التمهيدية للبطولة 25 دولة فقط تأهلت منها منتخبات 16 دولة فقط، وهي: انكلترا، اسبانيا، ايطاليا، تركيا، سويسرا، السويد، اسكتلندا، يوغوسلافيا، بوليفيا، البرازيل، بارغواي، اوروغواي، تشيلي، المكسيك، امريكا والهند.

وبعد ذلك اعتذرت كل من تركيا والهند واسكتلندا المشاركة في الادوار الختامية للبطولة وبقي 13 فريق فقط قسمت الى اربع مجموعات غير متساوية 4 – 4 - 3 – 2 . فاز منتخب الأوروغواي للمرة الثانية بالبطولة وجاءت البرازيل في المركز الثاني والسويد بالمركز الثالث واسبانيا بالمركز الرابع.

- بطولة كأس العالم الخامسة – سويسرا 1954:

شارك في الادوار التمهيدية لهذه البطولة منتخبات 45 دولة تأهلت منها منتخبات 16 دولة قسمت الى 4 مجموعات متساوية كالاتي:

المجموعة الاولى - البرازيل، يوغوسلافيا، فرنسا، المكسيك.

المجموعة الثانية – هنغاريا، المانيا الغربية، تركيا، كوريا الجنوبية.

المجموعة الثالثة – الاوروغواي، النمسا، تشيكوسلوفاكيا، اسكتلندا.

المجموعة الرابعة – انكلترا، سويسرا، ايطاليا، بلجيكا.

وتوجت المانيا الغربية بلقب هذه البطولة بعد فوزها على هنغاريا بنتيجة (3-2)، واحتلت النمسا المرتبة الثالثة بعد فوزها على الأوروغواي بنتيجة (3-1).

- بطولة كأس العالم السادسة – السويد 1958:

قرر اتحاد كرة القدم الدولي في يونيو/ حزيران عام 1954، اجراء بطولة كأس العالم لسنة 1958 في السويد، حيث شارك 53 منتخبا وطنيا في الادوار التمهيدية للبطولة وكان من ضمنها منتخب الاتحاد السوفيتي ومنتخب ويلز وايرلندا الشمالية.

وبعد الادوار التمهيدية تأهلت منتخبات 16 دولة قسمت الى اربعة مجموعات متساوية على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – المانيا الغربية، ايرلندا الشمالية،تشيكوسلوفاكيا، الارجنتين.

المجموعة الثانية – فرنسا، اسكتلندا، يوغوسلافيا، الباراغواي.

المجموعة الثالثة – هنغاريا، ويلز، السويد، المكسيك.

المجموعة الرابعة – انكلترا، النمسا، الاتحاد السوفيتي، البرازيل.

في هذه البطولة اجريت بعض التغييرات على قواعد الدورة، فمثلا ألغي الوقت الاضافي في حالة التعادل واذا حصل الفريق الثاني والثالث من المجموعة على نفس عدد النقاط فتجرى مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفائز واذا كانت نتيجة هذه المباراة التعادل يتقرر اعتبار فارق الاهداف المسجلة له وعليه هو الحاسم واذا كانت هذه ايضا متعادلة يحدد الفائز بالقرعة. اما اذا تساوت نقاط الفريق الاول والثاني في المجموعة وكان فارق الاهداف هو الحاسم في تحديد المركز الاول. اعتمادا على هذه القواعد الجديدة اجريت مباريات اضافية في 3 مجموعات لتحديد الفريق الثاني في المجموعة.

وأحرزت البرازيل لقب البطولة على حساب صاحبة الأرض السويد بفوزها عليها بنتيجة (5-2)، وجاءت فرنسا بالمرتبة الثالثة بعد فوزها على المانيا الغربية بنتيجة (6-3)، وكانت هذه أول بطولة تنقل مبارياتها بواسطة التلفزيون مباشرة.

- بطولة كأس العالم السابعة – تشيلي 1962:

شارك في التصفيات التمهيدية لهذه البطولة 49 منتخبا. وحرمت قواعد الادوار التمهيدية لهذه البطولة بلدان افريقيا واسيا وامريكا الشمالية من فرصة الوصول الى الادوار النهائية، حيث كان على الفائز في الادوار التمهيدية لهذه القارات ان يلتقي بمنتخب من اوروبا او امريكا الجنوبية، ونتيجة لذلك لم يشارك أي فريق من آسيا أو أفريقيا في الادوار النهائية لهذه البطولة. ومن مفاجآت الادوار التمهيدية خسارة المنتخب الفرنسي مرتين أمام نظيره البلغاري الذي تأهل للادوار النهائية.

وقسمت المنتخبات المتأهلة الى 4 مجموعات متساوية في كل منها 4 منتخبات على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، الأوروغواي، كولومبيا.

المجموعة الثانية – المانيا الغربية، تشيلي، ايطاليا، سويسرا.

المجموعة الثالثة – البرازيل، تشيكوسلوفاكيا، المكسيك، اسبانيا.

المجموعة الرابعة – هنغاريا، انكلترا، الارجنتين، بلغاريا.

فازت البرازيل ببطولة هذه الدورة بعد فوزها على تشيكوسلوفاكيا في المباراة الختامية بنتيجة (3-1)، واحتلت تشيلي المركز الثالث بعد فوزها على يوغوسلافيا بهدف واحد مقابل لاشيء.

- بطولة كأس العالم الثامنة – انكلترا 1966:

قاطعت البلدان الافريقية هذه الدورة منذ بداية الادوار التمهيدية احتجاجا على قرار الفيفا لعام 1964 القاضي بان يلعب المنتخب الفائز في القارة الافريقية مع الفائز في القارة الاسيوية أو الاوقيانوسية مباراة يتأهل الفائز الى الادوار النهائية للبطولة. وكان مطلب الاتحادات الافريقية هو تأهل المنتخب الفائز في افريقيا الى الادوار النهائية للبطولة مباشرة.

وبالرغم من مقاطعة الدول الافريقية شارك 70 منتخبا في تصفيات هذه البطولة.

وتأهلت الى الادوار النهائية للبطولة 10 منتخبات من أوروبا و4 من امريكا الجنوبية ومنتخب واحد من آسيا وآخر من امريكا الوسطى والشمالية. ووزعت المنتخبات المتأهلة الى 4 مجموعات متساوية على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – انكلترا، الاوروغواي، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية – المانيا الغربية، الارجنتين، اسبانيا، سويسرا.

المجموعة الثالثة – البرتغال، هنغاريا، البرازيل، بلغاريا.

المجموعة الرابعة – الاتحاد السوفياتي، كوريا الشمالية، ايطاليا، تشيلي.

توج المنتخب الانكليزي بلقب البطولة بعد فوزه على منتخب المانيا الغربية بالوقت الاضافي بنتيجة(4-2)، واحتلت البرتغال المركز الثالث بعد فوزها على الاتحاد السوفيتي بنتيجة (2-1).

- بطولة كأس العالم التاسعة – المكسيك 1970:

شاركت في تصفيات هذه النسخة للبطولة منتخبات من 75 دولة بالاضافة الى المكسيك الدولة المضيفة وانكلترا بطلة العالم في الدورة السابقة.

لاول مرة تأهلت المنتخبات الفائزة في التصفيات من افريقيا وآسيا الى الادوار النهائية مباشرة. وخصصت لاوروبا 9 اماكن ( 8 + انجلترا ) ولامريكا الجنوبية 3 اماكن ولامريكا الوسطى والشمالية ( 1 + المكسيك)، ولافريقيا 1 ولآسيا 1.

قسمت المنتخبات الـ 16 المتأهلة الى 4 مجموعات متساوية على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – الاتحاد السوفياتي، المكسيك، بلجيكا، السلفادور.

المجموعة الثانية – ايطاليا، الأوروغواي، السويد، اسرائيل.

المجموعة الثالثة – البرازيل، رومانيا، انجلترا، تشيكوسلوفاكيا.

المجموعة الرابعة – المانيا الغربية، بيرو، بلغاريا، المغرب.

أحرزت البرازيل لقب البطولة للمرة الثالثة بعد تغلبها على ايطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وجاءت المانيا الغربية بالمركز الثالث بعد تغلبها على الأوروغواي بهدف مقابل لاشيء.

- بطولة كأس العالم العاشرة – المانيا الغربية 1974:

شارك في تصفيات هذه البطولة 90 منتخبا للحصول على 14 بطاقة مؤهلة إلى الادوار النهائية اضافة الى المانيا الغربية الدولة المضيفة والبرازيل بطلة العالم. قسمت منتخبات الدول المتأهلة الى 4 مجموعات متساوية على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – المانيا الديمقراطية، المانيا الغربية، تشيلي، استراليا.

المجموعة الثانية – يوغوسلافيا، البرازيل، اسكتلندا، زائير.

المجموعة الثالثة – هولندا، السويد، بلغاريا، الاوروغواي.

المجموعة الرابعة – بولندا، الارجنتين، ايطاليا، هايتي.

فازت الدولة المضيفة المانيا الغربية على هولندا في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، واحتلت بولندا المركز الثالث بعد فوزها على البرازيل بهدف مقابل لاشيء.

- بطولة كأس العالم الحادية عشر – الارجنتين 1978:

بلغ عدد المنتخبات التي شاركت في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات هذه البطولة 107 منتخبات وطنية تنافست على 14 بطاقة تأهيل الى الادوار النهائية. بعد انتهاء التصفيات قسمت الفرق المتأهلة اضافة الى الارجنتين الدولة المضيفة والمانيا الغربية بطلة العالم الى 4 مجموعات متساوية على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – ايطاليا، الارجنتين، فرنسا، هنغاريا.

المجموعة الثانية – بولندا، المانيا الغربية، تونس، المكسيك.

المجموعة الثالثة – النمسا، البرازيل، اسبانيا، السويد.

المجموعة الرابعة – بيرو، هولندا، اسكتلندا، ايران.

تأهل إلى المباراة النهائية منتخبا الارجنتين وهولندا التي انتهت بفوز منتخب التانغو بنتيجة (3-1) في الوقت الاضافي من المباراة. واحتل منتخب البرازيل المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب الايطالي بنتيجة (2-1).

- بطولة كأس العالم الثانية عشر – اسبانيا 1982:

تقرر ان يكون عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات هذه البطولة 24 منتخبا بدلا من 16. تنافست 109 دولة في التصفيات من اجل الحصول على 22 بطاقة تأهل الى النهائيات اضافة الى اسبانيا الدولة المضيفة والارجنتين بطلة العالم.

وخصصت للقارة الاوروبية 14 بطاقة ( 13 + 1 )، ولامريكا الجنوبية 4 ( 3 + 1 ) ولامريكا الوسطى والشمالية بطاقتان ولقارة افريقيا بطاقتان ولاسيا والاقويانوس بطاقتان ايضا. قسمت المنتخبات المتأهلة الى ست مجموعات في كل منها 4 منتخبات على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – بولندا، ايطاليا، الكاميرون، بيرو.

المجموعة الثانية – المانيا الغربية، النمسا، الجزائر، تشيلي.

المجموعة الثالثة – بلجيكا، الارجنتين، هنغاريا، السلفادور.

المجموعة الرابعة – انجلترا، فرنسا، تشيكوسلوفاكيا، الكويت.

المجموعة الخامسة – ايرلندا الشمالية، اسبانيا، يوغوسلافيا، هندوراس.

المجموعة السادسة – البرازيل، الاتحاد السوفيتي، اسكتلندا، نيوزيلندا.

فاز المنتخب الايطالي للمرة الثالثة بكأس العالم بعد ان فاز على منتخب المانيا الغربية بنتيجة (3-1)، واحتل منتخب بولندا المركز الثالث بعد ان فاز على منتخب فرنسا بنتيجة (3-2).

- بطولة كأس العالم الثالثة عشر – المكسيك 1986:

اقيمت هذه البطولة للمرة الثانية في المكسيك وبذلك تكون اول دولة تستضيف بطولة العالم مرتين. شارك في نهائيات هذه النسخة من البطولة 24 منتخبا، تأهل 22 منهم من خلال منافسات التصفيات اضافة الى المكسيك الدولة المنظمة للبطولة وايطاليا بطلة العالم.

ووزعت المنتخبات المتأهلة الى ست مجموعات في كل منها 4 فرق على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – بلغاريا، ايطاليا، كوريا الجنوبية، الارجنتين.

المجموعة الثانية – المكسيك، باراغواي، بلجيكا، العراق.

المجموعة الثالثة – الاتحاد السوفيتي، كندا، فرنسا، هنغاريا.

المجموعة الرابعة – اسبانيا، البرازيل، ايرلندا الشمالية، الجزائر.

المجموعة الخامسة – الدنمارك، الاوروغواي، اسكتلندا، المانيا الغربية.

المجموعة السادسة – انكلترا، بولندا، البرتغال، المغرب.

انتهت المباراة النهائية التي جمعت منتخبا الارجنتين والمانيا الغربية بفوز منتخب الارجنتين بنتيجة (3-2)، وهي المرة الثانية التي يفوز منتخب الارجنتين ببطولة العالم. واحتل المنتخب الفرنسي المركز الثالث بعد فوزه على منتخب بلجيكا في الوقت الاضافي بنتيجة (4-2).

- بطولة كأس العالم الرابعة عشر – ايطاليا 1990:

تنافست منتخبات 116 دولة في الادوار التمهيدية للحصول على 22 بطاقة تأهيل للادوارالنهائية للبطولة اضافة الى ايطاليا الدولة المضيفة والارجنتين بطلة العالم.

خصصت لاوروبا 14 بطاقة ( 13 + 1 ) ولامريكا الجنوبية 3.5 بطاقة ( 2.5 + 1 ) ولامريكا الشمالية والوسطى 2 ولافريقيا 2 ولاسيا 2 وللاوقيانوسيا 0.5 بطاقة وكان على الفريق الحاصل على 0.5 بطاقة من امريكا الجنوبية ان يلتقي فريق الاوقيانوسية الحاصل على 0.5 بطاقة والفائز منهما يتأهل الى الادوار النهائية.

فاز منتخب المانيا الغربية بالبطولة للمرة الثالثة بعد تغلبه على منتخب الارجنتين بهدف مقابل لاشيء في المباراة الختامية، وجاء منتخب ايطاليا ثالثا بعد فوزه على منتخب انجلترا بنتيجة (2-1).

- بطولة كأس العالم الخامسة عشر – الولايات المتحدة الامريكية 1994:

شاركت منتخبات 147 دولة في تصفيات هذه البطولة، تنافست للحصول على 22 بطاقة تأهيل الى نهائيات المونديال، اضافة الى الولايات المتحدة الامريكية الدولة المضيفة والمانيا بطلة العالم. وتم توزيع المنتخبات الـ 24 المتأهلة الى 6 مجموعات على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – رومانيا، سويسرا، امريكا، كولومبيا.

المجموعة الثانية – البرازيل، السويد، روسيا، الكاميرون.

المجموعة الثالثة – المانيا، اسبانيا، كوريا الجنوبية، بوليفيا.

المجموعة الرابعة – نيجيريا، بلغاريا، الارجنتين، اليونان.

المجموعة الخامسة – المكسيك، ايرلندا، ايطاليا، النرويج.

المجموعة السادسة – هولندا، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، المغرب.

أحرز المنتخب البرازيلي لقب البطولة على حساب نظيره الايطالي، في أول نهائي لبطولات كأس العالم لم يسجل أي هدف فيه.

فقد كسب السيليساو اللقاء بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2)، ليصبح المنتخب البرازيلي أول منتخب وطني يفوز بكأس العالم 4 مرات. وجاء المنتخب السويدي في المرتبة الثالثة بعد فوزه على منتخب بلغاريا بنتيجة (4-0).

- بطولة كأس العالم السادسة عشر – فرنسا 1998:

وهي البطولة الأولى التي شهدت مشاركة 32 فريقاً بدلاً من 24 في البطولة التي سبقتها عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تقسيمهم على ثمان مجموعات، وزعت المجموعات لتضم كل مجموعة فرقتين أوروبيتين، واحدة من أمريكا الشمالية أو الجنوبية، وأخرى أما آسيوية أو إفريقية، وجاء قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بزيادة فرص التأهل خاصة من قارتي إفريقيا وآسيا إلى نهائيات كاس العالم بدون المساس بالنسبة المخصصة لكل من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وشهدت البطولة مشاركة عدة دول لأول مرة في تاريخها وهي جنوب إفريقيا، وكرواتيا، وجامايكا، واليابان، والمتخبات الثلاث الأخيرة اشتركت في مجموعة واحدة مع الأرجنتين.

سجل في البطولة 171 هدفاً، وهو أكبر عدد إجمالي للأهداف سجل في بطولة واحدة.

وتوج المنتخب الفرنسي بلقب البطولة بفوزه على نظيره البرازيل بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية، بينما احتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث بتغلبه على نظيره الهولندي بنتيجة (2-1).

- بطولة كأس العالم السابعة عشر – اليابان – كوريا الجنوبية 2002:

أقيمت هذه النسخة من بطولات كأس العالم لاول مرة على ملاعب دولتين، ولاول مرة في قارة آسيا.

شارك في التصفيات التمهيدية لهذه البطولة 199 منتخبا وطنيا تنافست للحصول على 29 بطاقة تأهيل إلى النهائيات اضافة الى فرنسا بطلة العالم واليابان وكوريا الجنوبية منظمتي البطولة.

تم توزيع المنتخبات التي تأهلت الى نهائيات المونديال الى 8 مجموعات على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – الدنمارك، السنغال، للاوروغواي، فرنسا.

المجموعة الثانية – اسبانيا، باراغواي، جمهورية جنوب افريقيا، سلوفينيا.

المجموعة الثالثة – البرازيل، تركيا، كوستاريكا، الصين.

المجموعة الرابعة – كوريا الجنوبية، امريكا، البرتغال، بولندا.

المجموعة الخامسة – المانيا، ايرلندا، الكاميرون، المملكة العربية السعودية.

المجموعة السادسة – السويد، انجلترا، الارجنتين، نيجيريا.

المجموعة السابعة – المكسيك، ايطاليا، كرواتيا، الاكوادور.

المجموعة الثامنة – اليابان، بلجيكا، روسيا، تونس.

أحرزت البرازيل لقب بطلة العالم للمرة الخامسة، إثر فوزها على المانيا الغربية في المباراة النهائية بنتيجة(2-0)، واحتل المنتخب التركي المركز الثالث بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة(3-2).

- بطولة كأس العالم الثامنة عشر – المانيا 2006:

شاركت منتخبات 197 دولة للحصول على 30 بطاقة تأهيل للادوار النهائية للبطولة اضافة الى البرازيل بطلة العالم والمانيا الدولة المضيفة، قسمت بطاقات التأهيل على الشكل التالي: اوروبا 14 (13 +1)، اسيا 4 ، افريقيا 5 ، امريكا الشمالية 4 ، امريكا الجنوبية 4 ، الاوقيانوس 1 . قسمت الفرق الى 8 مجموعات متساوية كما يلي:

المجموعة الاولى – المانيا، كوستاريكا، بولندا، الاكوادور.

المجموعة الثانية – انكلترا، باراغواي، ترينيداد وتباغو، السويد.

المجموعة الثالثة – الارجنتين، ساحل العاج، هولندا، صربيا والجبل الاسود.

المجموعة الرابعة – البرتغال، انغولا، ايران، المكسيك.

المجموعة الخامسة – ايطاليا، امريكا، جيكيا، غانا.

المجموعة السادسة – البرازيل، اليابان، كرواتيا، استراليا.

المجموعة السابعة – فرنسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، توغو.

المجموعة الثامنة – اسبانيا، اوكرانيا، تونس، المملكة العربية السعودية.

انتهى الوقت الاصلي للمباراة الختامية وكذلك الوقت الاضافي بتعادل منتخبي ايطاليا وفرنسا بهدف لكل منهما وانتهت ضربات الجزاء الترجيحية لصالح المنتخب الايطالي حيث فاز بنتيجة(5-3)، وبهذا تكون ايطاليا قد فازت بكأس العالم للمرة الرابعة. واحتل منتخب المانيا المركز الثالث بعد فوزه على منتخب البرتغال بنتيجة (3-1).

- بطولة كأس العالم التاسعة عشر – جمهورية جنوب افريقيا 2010:

أقيمت بطولة كأس العالم لاول مرة في قارة افريقيا. وشارك في تصفيات هذه البطولة 208 منتخبات تنافست على 31 بطاق مؤهلة الى نهائيات البطولة إضافة إلى جنوب افريقيا منظمة المونديال. ووزعت المنتخبات المتأهلة الى 8 مجموعات على الشكل التالي:

المجموعة الاولى – جمهورية جنوب افريقيا، المكسيك، الاوروغواي، فرنسا.

المجموعة الثانية – الارجنتين، نيجيريا، كوريا الجنوبية، اليابان.

المجموعة الثالثة – انكلترا، امريكا، الجزائر، سلوفينيا.

المجموعة الرابعة – المانيا، استراليا، صربيا، غانا.

المجموعة الخامسة – هولندا، الدنمارك، اليابان، الكاميرون.

المجموعة السادسة – ايطاليا، باراغواي، نيوزيلندا، سلوفاكيا.

المجموعة السابعة – البرازيل، كوريا الشمالية، ساحل العاج، البرتغال.

المجموعة الثامنة – اسبانيا، سويسرا، الهندوراس، تشيلي.

وتوجت إسبانيا بطلة أوروبا، بلقب بطلة العالم على حساب هولندا بفوزها عليها بهدف أحرزه صانع ألعابها أندريس إنيستا في الدقيقة الـ 11 من الشوط الاضافي الثاني للمباراة النهائية التي أقيمت في 11 يوليو/ تموز، على ملعب "سوكر سيتي" في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

ونجحت إسبانيا في تحقيق لقبها العالمي الأول، وأصبحت أول دولة أوروبية تتوج بلقب البطولة خارج القارة العجوز.

- بطولة كأس العالم الـ 20 - البرازيل 2014:

ستقام النسخة العشرون من المونديال في البرازيل، وذلك للمرة الثانية بعد كأس العالم 1950، لتصبح بطلة العالم لخمس مرات، خامس دولة تستضيف البطولة مرتين على أرضها بعد (المكسيك، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا). وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها قارة أمريكا الجنوبية بطولة كأس العالم منذ مونديال 1978 الذي أقيم في الأرجنتين. كما أنها المرة الأولى التي سيتم فيها تنظيم نسختين متتاليتين من بطولة كأس العالم خارج القارة الأوروبية بعد كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وذلك بعد أن حدد الفيفا نظام التناوب بين القارات.

وسيسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم باستخدام تقنية خط المرمى للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، لتصبح هذه البطولة ثالث بطولة برعاية الفيفا يتم فيها تطبيق هذه الخاصية بعد بطولتي كأس العالم للأندية 2012 وكأس القارات 2013.

وخاض غمار تصفيات مونديال البرازيل منتخبات 207 دول من اتحادات الفيفا الست القارية، على 31 بطاقة مؤهلة إضافة إلى منتخب البرازيل منظم البطولة الذي أعفي من خوض التصفيات، بينما تأهل الماتادور الإسباني حامل اللقب إلى نهائيات البطولة عبر التصفيات، بينما قررت بروناي، بوتان، غوام وموريتانيا عدم المشاركة في البطولة، في حين انضمت دولة جنوب السودان إلى الفيفا بعد بدء التصفيات، وبالتالي لم تستطع المشاركة.

وأسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، التي جرى سحبها يوم الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2013، في منتجع كوستا دو ساويبي البرازيلي عن مواجهات سهلة نسبياً بالنسبة للمنتخب الجزائري ممثل العرب الوحيد في البطولة، ومواجهات نارية لمنتخبات أخرى.

وفيما يلي نتيجة قرعة نهائيات مونديال 2014:

المجموعة الأولى (A): البرازيل - كرواتيا - المكسيك - الكاميرون

المجموعة الثانية (B): إسبانيا - هولندا - تشيلي - استراليا

المجموعة الثالثة (C): كولومبيا - اليونان - كوت ديفوار - اليابان

المجموعة الرابعة (D): الأوروغواي - كوستا ريكا - انكلترا - ايطاليا

المجموعة الخامسة (E): سويسرا - الإكوادور - فرنسا - الهندوراس

المجموعة السادسة (F): الأرجنتين - البوسنة والهرسك - إيران - نيجيريا

المجموعة السابعة (G): ألمانيا - البرتغال - غانا - أمريكا

المجموعة الثامنة (H): بلجيكا - الجزائر - روسيا - كوريا الجنوبية .

وسيقص المنتخب البرازيلي المستضيف، شريط مونديال 2014 بمواجهة نظيره الكرواتي في المباراة الافتتاحية التي ستجمعهما في الثاني عشر من شهر يونيو/ حزيران 2014.

وشارك في سحب القرعة أساطير كرة القدم العالمية، ثمانية من أبطال العالم وهم ألسيديس جيجيا (الأوروغواي)، وكافو (البرازيل)، وماريو كيمبس (الأرجنتين)، والسير جيف هورست (إنكلترا)، ولوثر ماثيوس (ألمانيا)، وفابيو كانافارو (إيطاليا)، وزين الدين زيدان (فرنسا)، إضافة الى فيرناندو هييرو منسق المنتخب الإسباني المتوج في جنوب أفريقيا 2010، وجانب جيروم فالكي أمين عام (FIFA).

واعتمد الفيفا في تحديد المنتخبات المصنفة، أي البرازيل (البلد المضيف)، والارجنتين وكولومبيا والاوروغواي وبلجيكا والمانيا واسبانيا وسويسرا، على تصنيفه الشهري الصادر في 17 اكتوبر/ تشرين الاول 2013، لكي لا يضر بالمنتخبات التي اضطرت لخوض الملحق مثل الاوروغواي، وكان عليه أن يحل مشكلة التوزيع الجغرافي للمنتخبات، كما حصل عام 2009 في قرعة مونديال 2010 في جنوب افريقيا، وذلك بوجود 9 منتخبات أوروبية غير مصنفة في مستوى واحد (يجب ان يتضمن كل مستوى 8 منتخبات فقط). وبحيث ان لا يقع منتخبان من نفس القارة ضمن المجموعة ذاتها، باستثناء المنتخبات الاوروبية، لأن لها 13 مقعدا في النهائيات، ولا يمكن ان يكون هناك اكثر من منتخبين أوروبيين في المجموعة ذاتها.

فقد وقع منتخب ايطاليا في مجموعة "الموت" الى جانب كل من الأوروغواي وانكلترا وكوستاريكا، بعد سحبه حسب القرعة من المستوى الرابع الذي ضم 9 منتخبات أوروبية الى الاناء الثاني الذي ضم سبعة منتخبات.

وكان توزيع المنتخبات الـ 32 على المستويات الأربعة قبل حسم مسألة المنتخب الاوروبي التاسع في المستوى الرابع، كالتالي:

- المستوى الاول: (8 منتخبات): البرازيل، الارجنتين، كولومبيا، الاوروغواي، اسبانيا، المانيا، بلجيكا وسويسرا.

- المستوى الثاني (7 منتخبات): تشيلي، الاكوادور، ساحل العاج، غانا، الجزائر، نيجيريا والكاميرون.

- المستوى الثالث (8 منتخبات): امريكا، المكسيك، كوستاريكا، هندوراس، اليابان، ايران، كوريا الجنوبية واستراليا.

- المستوى الرابع (9 منتخبات جميعها أوروبية): هولندا، ايطاليا، انكلترا، البرتغال، اليونان، البوسنة والهرسك، كرواتيا، روسيا وفرنسا.

- ملاعب مونديال 2014:

ستقام مباريات مونديال البرازيل في 12 مدينة، وهي: ريو دي جانيرو، برازيليا، بيلو هوريزونتي، فورتاليزا، بورتو أليغري، سالفادور، ماناوس، ريسيفي، ناتال، كويابا، كوريتيبا، ساوباولو، وتغطي هذه المدن جميع المناطق الرئيسية في البرازيل، لأن كل واحدة منها تعد عاصمة للمحافظة التي تقع فيها. وهذا عكس ما حدث تماماً في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950 عندما تركزت المباريات في منطقة الجنوب الشرقي وجنوب البرازيل.

وقد تم رصد ما يقارب من 3.47 مليار دولار أمريكي من أجل مشاريع بناء و ترميم الملاعب الـ 12، خمسة من تلك الملاعب تم بنائها خصيصاً لمنافسات كأس العالم وهي:

أرينا سيداد دا كوبا (46.154) متفرجا

ملعب كورينثيانز الجديد 68 ألف متفرج

ملعب آرينا داس دوناس (42.086) متفرج

ملعب ميدان بنتانال (42.968) متفرجا

أرينا دا أمازونيا (42.374) متفرجا.

في حين تم هدم ملعب برازيليا الوطني في العاصمة برازيليا، وإعادة بنائه من جديد ويتسع لـ (70.042) متفرجا

أما الملاعب الستة الأخرى فقد شهدت عملية إعادة ترميم على نطاق واسع، وهي:

ملعب مينيراو - تسع لـ (62.547) متفرجا.

ملعب أرينا دي بايكسادا - تسع لـ (43.981) متفرجا.

فورتاليزا - كاستيلاو - تسع لـ (64.846) متفرجا.

بورتو أليغري - ملعب بيرا-ريو - تسع لـ (51300) متفرج.

ريو دي جانيرو - ملعب ماراكانا - تسع لـ (76.935) متفرجا.

سالفادور - ملعب فونتي نوفا - تسع لـ 56 ألف متفرج.

واختير ملعب ماراكانا صاحب الرقم القياسي في الحضور الجماهيري والذي بلغ 200 ألف متفرج تقريباً في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 1950، والواقع في مدينة ريو دي جانيرو لاستضافة المباراة النهائية. بينما ستقام المباراة الافتتاحية بين البرازيل وكرواتيا على ملعب كورينثيانز الجديد.

