منتخب البرازيل

تأسيس الإتحاد المحلي: 1914

الانضمام للإتحاد الدولي (فيفا): 1923

الانضمام لإتحاد أميركا الجنوبية: 1916

أشهر ألقابه: منتخب السامبا - السيليساو

لم تغب عن أي بطولة عالم، ألقاب عالمية: 5 بطولات كأس عالم (رقم قياسي) (1958-1962-1970-1994-2002)، و4 مرات بطلة لمسابقة كأس القارات، و8 مرات بطلة لكوبا أميركا.

بيليه هو هداف المنتخب البرازيلي على مر التاريخ برصيد 77 هدفا. والظاهرة رونالدو يحمل الرقم القياسي بعدد الأهداف في كأس العالم 15 هدفا.

وستستهل البرازيل التي لم تشارك في التصفيات كونها الدولة المنظمة للبطولة، مشوارها في نهائيات المونديال بمواجهة كرواتيا في المباراة الافتتاحية في 12 يونيو/حزيران المقبل، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى، ومن ثم ستواجه كلا من المكسيك والكاميرون يومي 17 و 23 من الشهر الجاري على التوالي.