منتخب البرتغال

شاركت البرتغال لاول مرة في بطولات كأس العالم عام 1966، وودعوا البطولة حينها على يد البطل إنجلترا في الدور نصف النهائي 2-1 في ويمبلي.

وبعدها تأهلت البرتغال 4 مرات لنهائيات كأس العالم في اعوام 1986 و2002 و2006 و2010.

وفي عام 2003 استلم البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، والذي قاد البرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم عام 2002، استلم زمام تدريب المنتخب البرتغالي، وقاد سكولاري البرتغال الى المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية عام 2004 لتهزم حينها امام اليونان.

وأيضا صعد المدرب البرازيلي بالبرتغال إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2006 للمرة الثانية في تاريخها