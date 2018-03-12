منتخب المكسيك

تأسيس إتحاد كرة القدم المحلي: 1927
الانضمام للإتحاد الدولي الفيفا: 1929
الانضمام لإتحاد الكونكاكاف: 1961
أشهر ألقاب المنتخب: "إل تري"
عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم من قبل: 14 مرة
ألقاب عالمية: توج مرة واحدة بلقب بطل (كأس العالم للقارات 1999)
ألقاب قارية: 11 لقبا - بطولة أمم أميركا الشمالية (1947 – 1949 – 1991)، وبطولة الكونكاكاف (1965 – 1971 – 1977)، والكأس الذهبية (1993 – 1996 – 1998 – 2003 – 2009)
جدول مبارايات المكسيك في نهائيات مونديال 2014 ضمن المجموعة الأولى:
13 يونيو/حزيران – المكسيك x الكاميرون
17 يونيو/حزيران – البرازيل x المكسيك
23 يونيو/حزيران – كرواتيا x المكسيك.