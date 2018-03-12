منتخب المكسيك

تأسيس إتحاد كرة القدم المحلي: 1927

الانضمام للإتحاد الدولي الفيفا: 1929

الانضمام لإتحاد الكونكاكاف: 1961

أشهر ألقاب المنتخب: "إل تري"

عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم من قبل: 14 مرة

ألقاب عالمية: توج مرة واحدة بلقب بطل (كأس العالم للقارات 1999)

ألقاب قارية: 11 لقبا - بطولة أمم أميركا الشمالية (1947 – 1949 – 1991)، وبطولة الكونكاكاف (1965 – 1971 – 1977)، والكأس الذهبية (1993 – 1996 – 1998 – 2003 – 2009)

جدول مبارايات المكسيك في نهائيات مونديال 2014 ضمن المجموعة الأولى:

13 يونيو/حزيران – المكسيك x الكاميرون

17 يونيو/حزيران – البرازيل x المكسيك

23 يونيو/حزيران – كرواتيا x المكسيك.