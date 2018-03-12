منتخب إسبانيا

المنتخب الإسباني بطل أوروبا والعالم: تأسيس الإتحاد المحلي: 1909،

الانضمام للإتحاد الدولي الفيفا: 1913

الانضمام للإتحاد الأوروبي: 1954

أشهر ألقاب المنتخب: لاروخا (الأحمر) أو الأرمادا

المشاركات في نهائيات كأس العالم: 13 مرة

ألقاب عالمية: بطل مونديال 2010

ألقاب قارية: 3 (كأس أمم أوروبا 1964 - 2008 - 2012)

توج المنتخب الإسباني لأول مرة في تاريخه بلقب بطل العالم في عام 2010 في جنوب أفريقيا، بفوزه على نظيره الهولندي بهدف وحيد سجله نجمه الماتادور أندرياس إنييستا قبل أربع دقائق من نهاية زمن الشوط الإضافي الثاني.

وسيستهل الماتادور الإسباني مشوار الدفاع عن لقب بطل العالم، بمواجهة وصيفه الهولندي في 13 يونيو/حزيران المقبل، ومن ثم سيواجه تشيلي وأستراليا يومي 18 و 23 من الشهر نفسه، على التوالي.