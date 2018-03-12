منتخب إيطاليا

تأسيس الاتحاد المحلي: 1898

الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1905

الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954

أشهر ألقاب المنتخب: الأتزوري

عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم: 17 مرة

ألقاب عالمية: 4 (كأس العالم 1934-1938-1982-2006)

ألقاب قارية: 1 (كأس أمم أوروبا 1968)

يسعى المنتخب الإيطالي الى الفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، واللحاق بالمنتخب البرازيلي. وبالرغم من أن الأتزوري يعد من المرشحين للفوز باللقب، إلا أن مهمته لن تكون سهلة، وذلك بسبب العروض الغير مقنعة التي ظهر بها في الفترة الأخيرة، وبسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلته، وعليه أولا التأهل من إلى الدور الثاني من "مجموعة الموت" التي تضم ايضا، إنكلترا بطلة العالم 1966، والأوروغواي بطلة العالم لمرتين، إضافة إلى كوستاريكا، ومن ثم التفكير في اللقب عند مواجهة المنتخبات العملاقة الأخرى.