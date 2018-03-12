منتخب كولومبيا

عاشت كولومبيا أقوى فتراتها الكروية خلال التسعينات، حيث صنفوا بين عمالقة في عالم كرة القدم، وبنتيجة ذلك نجحوا في سحق المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم 1994 بنتيجة 5-0، والتي كانت سبب العداء الشديد بين المنتخبين.

ويملك حارس المنتخب رينيه هيجيتا شهرة كبيرة في تاريخ كرة القدم، بعد التصدي الغريب للكرة أمام انجلترا في ويمبلي في مباراة ودية عام 1995 عندما قفز حينها بشكل يشبه العقرب.

وتأهل الكولومبيون خلال فترتهم الذهبية 3 مرات لنهائيات كأس العالم أعوام 1990 ، 1994 ، و 1998 طبعات من كأس العالم، في حين أنهن وصولوا إلى الدور الثاني فقط في نسخة عام 1990

وتشارك كولومبيا في المجموعة الثالثة من مونديال البرازيل.