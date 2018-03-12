تأسيس الإتحاد المحلي: 1900

الانضمام للإتحاد الدولي (فيفا): 1923

الانضمام لإتحاد أميركا الجنوبية: 1616

أشهر ألقاب المنتخب: لا سيليستي

المشاركات في نهائيات كأس العالم: 11

ألقاب عالمية: 2 (كأس العالم 1930 - 1950)

ألقاب قارية: 14 كوبا أميركا

حجز منتخب الأوروغواي مقعدا له في نهائيات كأس العالم 2014 على حساب نظيره الأردني من خلال الملحق المؤهل، بالفوز عليه (5-0) في مباراة الذهاب في العاصمة عمان، ومن ثم تعادل معه إياباً في مونتيفيديو دون أهداف.

وفيما يلي جدول مبارايات الأوروغواي ضمن المجموعة الرابعىة "مجموعة الموت":

14 يونيو/حزيران – الأوروغواي x كوستاريكا

19 يونيو/حزيران – الأوروغواي x إنجلترا

24 يونيو/حزيران – إيطاليا x الأوروغواي.