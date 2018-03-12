تأسيس الإتحاد المحلي: 1900
الانضمام للإتحاد الدولي (فيفا): 1923
الانضمام لإتحاد أميركا الجنوبية: 1616
أشهر ألقاب المنتخب: لا سيليستي
المشاركات في نهائيات كأس العالم: 11
ألقاب عالمية: 2 (كأس العالم 1930 - 1950)
ألقاب قارية: 14 كوبا أميركا
حجز منتخب الأوروغواي مقعدا له في نهائيات كأس العالم 2014 على حساب نظيره الأردني من خلال الملحق المؤهل، بالفوز عليه (5-0) في مباراة الذهاب في العاصمة عمان، ومن ثم تعادل معه إياباً في مونتيفيديو دون أهداف.
وفيما يلي جدول مبارايات الأوروغواي ضمن المجموعة الرابعىة "مجموعة الموت":
14 يونيو/حزيران – الأوروغواي x كوستاريكا
19 يونيو/حزيران – الأوروغواي x إنجلترا
24 يونيو/حزيران – إيطاليا x الأوروغواي.