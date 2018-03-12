منتخب إيران

أول مباراة للمنتخب الإيراني كانت في 25 أغسطس/آب 1941 في أفغانستان، في حين أن أول مباراة رسمية كانت يوم 28 مايو/أيار 1950 في تركيا.

وفازت ايران بكأس آسيا ثلاث مرات متتالية (1968، 1972 ، 1976).

وفي عام 1978 شاركت إيران لأول مرة في بطولات كأس العالم، وذلك بعد فوزها على استراليا في طهران في التصفيات.

ويعتبر الهداف الايراني علي دائي الوحيد الذي احرز أكثر من 100 هدف دولي في تاريخ كرة القدم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1999 .

ويلعب المنتخب الايراني ضمن المجموعة السادسة في كاس العالم بالبرازيل التى تضم منتخبات الارجنتين ونيجيريا والبوسنة.