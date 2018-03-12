ودعا الائتلاف في بيان له؛ الشعب البحرينيّ، للنزول إلى الساحات، یوم غد الأربعاء، للمشاركة في هذه "المسيرة الثوريّة الغاضبة، لرفض غطرسة النظام الخليفيّ، واستهتاره بالقيم والأعراف الدينيّة والقانونيّة"، بحسب تعبيره.

كما دعا الائتلاف الشعب لإعلان الحداد العام، وإغلاق المحلّات التجاريّة، وإطفاء الأنوار الخارجيّة للمنازل مساء الأربعاء، مطالبا "بتصعيد الحراك الشعبيّ الثوريّ في مختلف الساحات والميادين، انطلاقا من المسؤوليّة الدينيّة والوطنيّة حيال احتجاز العبّار".

وأهاب ائتلاف 14 فبراير بأبناء الشعب البحرينيّ، بالمشاركة في المسيرة الغاضب نحو مجمع السلمانيّة الطبيّ، يوم الخميس القادم لتحرير جثمان "الشهيد العبّار"، وذلك ضمن خطوات العصيان المدنيّ المرتقب تحت شعار "عصيان الشهيد".