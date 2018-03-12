منتخب كوستاريكا

فريق كوستاريكا لكرة القدم الملقب بـ" لا سيلي" أو "لوس تيكووس" هو ثالث أفضل منتخب في الكونكاكاف بعد المكسيك والولايات المتحدة.

وهم الفريق الأكثر نجاحا في أميركا الوسطى.

تأهلت كوستاريكا 4 مرات لنهائيات كأس العالم، وكان اول ظهور لها في 1990 في إيطاليا، عندما خرجت من دور الـ16، كما شاركت في بطولتي 2002 و2006 .

ويلعب المنتخب الكوستاريكي ضمن المجموعة الرابعة في كاس العالم بالبرازيل 2014.

وتوج المنتخب الكوستاريكي بلقب بطولة الكونكاكاف 3 مرات (1963 ، 1969 ، 1989 )، وقد شارك كذلك 4 مرات في بطولات كأس اميركا الجنوبية، وبلغ الدور ربع النهائي في عام 2001 و2004