منتخب إنجلترا

تأسيس الاتحاد المحلي: 1863

الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1905

الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954

أشهر ألقاب المنتخب: الأسود الثلاثة

عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم: 13 مرة

ألقاب قارية: لا يوجد

توجت إنجلترا "مهد كرة القدم"، التي لعبت مباراتها الدولية الأولى قبل حوالي 140 عاما، مرة واحدة في تاريخها بلقب بطلة كأس العالم وكان ذلك في عام 1966 في البطولة التي أقيمت على أرضها وبين جمهورها. ومنذ ذلك الوقت يدخل منتخب الأسود الثلاثة منافسات المونديال كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، فصفوفه لم تخل يوما من اللاعبين البارزين، لكنه سرعان ما كان يخيب الآمال في كل مرة. ولكن ربما يختلف الأمر في مونديال البرازيل بالرغم من أنه سيلعب في مجموعة قوية جدا، وهي الثالثة التي تضم ايضا ايطاليا بطلة العالم لأربع مرات، والأورغواي بطلة العالم مرتين، إضافة إلى كوستاريكا.