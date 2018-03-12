منتخب سويسرا

أفضل أداء حققه المنتخب السويسري في بطولات كأس العالم كان وصوله للدور ربع النهائي ثلاث مرات في 1934 ، 1938 و عندما استضافت سويسرا البطولة عام 1954 ، وفازت سويسرا بفضية دورة الالعاب الاولمبية 1924.

وقد نجح فريق الشباب للمنتخب السويسري لما دون 17 عاما، فقد نجح في تحصيل أكثر من لقب دولي، حيث فاز عام 2002 بلقب بطولة امم اوروبا وكأس العالم سنة 2009.

وفي مونديال 2006 حققت سويسرا رقما قياسيا جديدا، بالوصول إلى دور الـ 16 من دون أن تهتز شباكها، لتخرج بعدها بسبب خسارتها امام اوكرانيا بركلات الترجيح ، وفشل حينها السويسريون بتسجيل اي من ركلات الجزاء في الشباك الأوكرانية.

ويلعب المنتخب السويسري ضمن المجموعة الخامسة في كاس العالم بالبرازيل 2014.