فيديو خاص يصور نزوح اهالي الموصل جراء هجوم داعش

وأضاف المراسل أن أرتالا طويلةً من النازحينَ توجهوا الى المناطق الكردية، إلا أن سلطات منطقة كردستان ترفض حتى الان استقبالَهم.

وأفادت تقارير أن بلدات سهل نينوى تستقبل النازحين من الموصل، في وقت حذّرت مصادر محلية من كارثة انسانية جراء الأزمة.

الى ذلك، خرجت تظاهرةٌ في الموصل تطالب بحماية سكانها ومحاسبة محافظ المدينة الذي اتّهموه بالتواطؤ مع الارهاب.

وحمل الاهالي المحافظ اثيل النجيفي المسؤولية، داعين الحكومة الى تغييره بأسرع وقت ممكن.

ووجه الاهالي نداء لممثليهم في مجلسي النواب ومحافظة نينوى بالتحرك السريع من اجل إيصال صوت الجماهير للجهات المعنية، مؤكدين أن الارهاب لا يرحم ولا يعرف الانسانية، وأن الارهابيين هم وحوش على شكل بشر.

MKH-10-17:32

