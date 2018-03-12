منتخب فرنسا

لعبت فرنسا أول مباراة رسمية لها في عام 1904 وتعادلت فيها مع منتخب بلجيكا 3-3، فيما يمثل استاد فرنسا في سان دوني في ضاحية باريس الملعب الرئيسي للمنتخب.

وفازت فرنسا بلقب وحيد في بطولات كأس العالم عام 1998، ولقبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية ، كما توجت بذهبية الأولمبياد لمرة واحدة ، وايضا فازت مرتين بلقب كأس القارات. وبعد تتويج فرنسا بلقب كأس القارات 2001 على أرضها، أصبحت الوحيدة جنبا إلى الأرجنتين التي تفوز بجميع ألقاب الفيفا.

ومر على منتخب الديوك الفرنسي 3 أجيال ذهبية في الخمسينات والثمانينات والتسعينات على التوالي.

وفرنسا هي واحدة من الفرق الأوروبية الأربعة التي شاركت في أول نهائيات لكأس العالم عام 1930، في حين انها فشلت في التأهل لنهائيات المونديال 6 مرات.

وتلعب فرنسا في ايطار المجموعة الخامسة من مونديال البرازيل لهذا العام.