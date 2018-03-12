منتخب هندوراس

بدأ منتخب الهندوراس الظهور على الساحة الدولية، في عام 2001 عندما احتل المركز الثالث في كأس اميركا الجنوبية (حينها شارك مكان الأرجنتين التي انسحبت من البطولة قبل يوم واحد من انطلاقها).

وتأهلت الهندوراس 3 مرات لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، في عام 1982 و2010 و 2014.

وأول لقب دولي للهندوراس كان التتويج بلقب بطولة الكونكاكاف عام 1981 وتأهلت حينها مباشرة لنهائيات كأس العالم في عام 1982.

واحتلت هوندوراس وصافة الكونكاكاف 1985 عندما هُزمت في النهائي أمام كندا 1-2. وكان الوصول لنهائيات كأس العالم 2010 للمرة الثانية في تاريخ المنتخب، صدى كبير عندما فازوا على السلفادور وكوستاريكا وتعادلوا ضد الولايات المتحدة الأميركية