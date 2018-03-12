منتخب الأرجنتين

لعبت الأرجنتين أربع مرات المباراة النهائية لبطولات كأس العالم ، بما في ذلك أول نهائي في عام 1930 والتي خسرتها 4-2 لصالح أوروغواي.

وفي حين توجت بأول ألقابها بكأس العالم في عام 1978، بعد تخطي هولندا في النهائي 3-1. كما فازت الارجنتين باللقب الأغلى بقيادة دييغو مارادونا مرة أخرى في عام 1986، على حساب المانيا الغربية 3-2. أما آخر ظهور لها في النهائي فكان في عام 1990، والتي خسرتها 1-0 أمام ألمانيا بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة 85 .

وتوجت الأرجنتين بلقب كأس اميركا الجنوبية 14 مرة (ثاني أكثر منتخب تتويجا بكوبا أميركا بعد الأوروغواي) ، كما فازت أيضا بكأس القارات وكأس كيرين ، وكلاهما في عام 1992، و فاز المنتخب الاولمبي الارجنتيني بدورة الالعاب الاولمبية في اثينا 2004 وبكين 2008.