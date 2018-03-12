منتخب الولايات المتحدة

تأسيس الإتحاد المحلي: 1913
الانضمام للإتحاد الدولي (فيفا): 1914
الانضمام لإتحاد الكونكاكاف: 1961
أشهر ألقاب المنتخب: اليانك
عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم: 9 مرات (1930 – 1934 – 1950 – 1990 – 1994 – 1998 – 2002 – 2006 – 2010)
ألقاب عالمية: لا يوجد
ألقاب قارية: بطل الكأس الذهبية 4 مرات (1991 – 2002 – 2005 – 2007)
وفيما يلي جدول مبارايات الولايات المتحدة ضمن المجموعة السابعة بالبرازیل:
16 يونيو/حزيران – غانا x الولايات المتحدة
22 يونيو/حزيران – الولايات المتحدة x البرتغال
26 يونيو/حزيران – الولايات المتحدة x ألمانيا.