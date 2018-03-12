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فيديو:تقرير العالم حول تطورات العلاقات الايرانية مع مصر السيسي

الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

القاهرة(العالم)-10/06/2014- أكّد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العلاقات بين ايران ومصر في تطور مستمر، داعيا خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الى ضرورة البدء بمصالحة وطنية شاملة.

مصر لن تعود الى الوراء، هكذا اكد مساعد وزير الخارجية الايرانى حسين امير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإيرانية بالقاهرة.

عبد اللهيان أشار الى ان اجراء الانتخابات الرئاسية في مصر خطوة الى الامام ، مؤكدا رغبة بلاده في اجراء مصالحة وطنية شاملة بين جميع الأطراف السياسية كما اعلن استعداد ايران لإقامة مشاريع مشتركة مع مصر.

وقال عبداللهيان : المصالحة الوطنية في مصر تعني ان نرى مصر القوية المتحدة، ونحن نعتبر ان مصر القوية هي ايران القوية، وان امن مصر هو امن ايران، وكل ذلك من شأنه ان يزيد الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.

تصريحات المسؤول الايرانى الرفيع اكد عليها أيضاً القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالقاهرة مجتبى امانى الذى اعلن عن رؤية ايرانية لبناء علاقات طبيعية  مع مصر بعد قطيعة دبلوماسية أثرت  بالسلب علي الجانبين .

وقال مجتبي أماني القائم بأعمال السفارة الإيرانية في مصر : تجربة قطع العلاقات او  الاصرار على عدم تطبيع العلاقات في عهد مبارك، فهمت كل الاطراف خسارة هذه الفكرة، واعتقد ان هناك توجها جديد في هذا الموضوع، حسب تعبيره.

حضور المسؤول الإيراني حفل تنصيب الرئيس المصري الجديد جاء في ظل رغبة شعبية وسياسية ملحة لعودة العلاقات علي النحو الأكمل، علاقات يقول دبلوماسيون مصريون انها ستعود بالنفع علي المنطقة العربية ككل وستسهم في حل القضايا الإقليمية.

وقال عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق : التقارب العربي الايراني سوف يؤدي الى تغيير خريطة المنطقة من الناحية السياسية، وسوف يؤدي ذلك الى حل جميع مشاكل المنطقة، او التوصل على الاقل الى نقاط تقف عندها حالة التدهور الذي نشهده الآن في سوريا، ولبنان  العراق والخليج (الفارسي) ومناطق كثيرة والبحرين طبعا.
ويرى المراقبون ان التقارب العربي الايراني هو محاولة فتح آفاق جديدة لتسوية النزاعات الاقليمية في المنطقة، ويعطي بادرة امل لإعادة رسم العلاقات الخارجية، ويؤكد بحسب مراقبين ان المرحلة المقبلة ستشهد تقربا بين القاهرة وطهران.
MKH-10-17:46

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