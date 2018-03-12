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اوساط سياسية وشعبية تركية ترحب بزيارة الرئيس روحاني+فيديو

الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

انقرة (العالم) - ‏11‏/06‏/2014 - لاقت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا ارتياحا لدى الأوساط السياسية والشعبية في هذا البلد نظرا لأهميتها في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واعتبرت الأوساط الإعلامية زيارة روحاني خطوة هامة لمحاربة الارهاب وحل مشاكل المنطقة العالقة بما فيها الأزمة في سوريا.

وتم توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين ايران وتركيا بهدف تعزيز العلاقات التجارية ورفع سقف التبادل التجاري، إضافة إلى التوافق على العديد من القضايا في الشرق الأوسط، والتعهد بالعمل على حلها لإحلال السلام في المنطقة. ورحبت الاوساط التركية بهذه الاتفاقيات لما لها من نفع على البلدين واستقرار المنطقة.

وقال الخبير التركي في شؤون الشرق الأوسط أويتون أورهان لقناة العالم الإخبارية: "رئيس وزرائنا رجب طيب اردوغان زار ايران مطلع العام الحالي والتقى الرئيس روحاني واتفقوا على عدة نقاط في مجال الطاقة والتجارة، والآن زيارة روحاني الى تركيا تأتي تتمة لزيارة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة".

وركزت الصحافة التركية على الجانب التجاري والاقتصادي للزيارة ووصفته بالإيجابي، فيما لم تول أهمية كبيرة للحديث عن الأزمة السورية، وهو ما يرى فيه مراقبون حاجة ماسة للعمل بشكل أكبر لحل هذه الأزمة بشكل سياسي وسلمي، يعتمد على إرادة الشعب السوري.

وقال رئيس تحرير صحيفة ايدينلك في أنقرة عصمت اوزجيليك لقناة العالم الإخبارية: "وسائل الإعلام التركية لم تهتم بالموضوع السوري، اعتقد أن اهم نقطة في زيارة الرئيس روحاني هي الأزمة السورية حتى وإن لم تتطرق اليها وسائل إعلامنا كما ينبغي، العلاقات التركية الإيرانية مهمة لكلا البلدين، والإقتصاد التركي والإيراني يكملان بعضهما البعض".

أصداء الزيارة جاءت إيجابية أيضاً من الشارع التركي الذي رأى فيها فائدة لتركيا وإيران على حد سواء، وتخدم المصالح المشتركة بينهما، فضلاً عن أن هذا التقارب بين طهران وأنقرة من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

AM – 11 – 07:42

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