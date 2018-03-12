وضع خطة امنية في كركوك لمواجهة تدهور الاوضاع في نينوى+ فيديو

وجعلت الاحداث الامنية المتسارعة في مدينة الموصل التي تحد مدينة كركوك من شمالها الغربي ونزوح المئات من العوائل جعلت الاطراف الامنية والعشائرية تتحسب من مغبة امتداد تلك الاعمال الى المدينة وقد اتخذت القيادات الامنية في المحافظة مقررات من جملتها فرض حظر التجوال حتى إشعار آخر.

وقال حسن توران رئيس مجلس محافظة كركوك في تصريح للمراسلين : ارتاى مجلس محافظة كركوك استضافة القادة الامنيين في المحافظة للوقوف على استعدادات الاجهزة الامنية .

الى ذلك قال ريبوار طالباني نائب رئيس مجلس محافظة في تصريح للمراسلين : بخصوص نزوح بعض الاهالي من محافظة نينوى باتجاه محافظة كركوك فان المحافظة لامانع لديها لاستقبال النازحين .

العشائر بدورها قالت كلمتها في الدعوة لمساندة القوات الامنية والجيش العراقي في حربه ضد تنظيم داعش، فيما بدأت الإعدادات الامنية في المدينة تسير على قدم وساق.

وقال العقيد جوامير محمد رئيس لجنة شؤون العشائر في تصريح للمراسلين : قادة الكتل السياسية لايجتمعون على توحيد الكلمة ولايجتمعون على انقاذ العراق من هذه الماساة الدموية لذلك نطالب الكتل السياسية بالمحافظة على وحدة النسيج والتركيبة العراقية .

وقال المحلل السياسي العراقي مصطفى نزار في تصريح للعالم : رغم اننا لم نسمع باي تصريح من اي من القيادات الامنية لكن نعلم بوجود مداهمات وعمليات استباقية لضرب اوكار الارهاب في الاقضية والنواحي وسد الثغرات التي قد تكون نقطة ضعف يستغلها بعض التنظيمات الارهابية للدخول الى قلب كركوك واحداث فتنة او تفجيرات او عمليات تخريب في المدينة .

وتبقى المخاوف من امتداد العمليات العسكرية الى كركوك كونها الان الخط الدفاعي الاول من خلال حدودها المشتركة مع محافظة نينوى بأقضيتها ونواحيها وكثرة الاراضي الجرداء فيها.

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