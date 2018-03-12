عشائر نينوى تقتل 23 داعشياً بالموصل وتبدأ بتحرير حي الوحدة

ونقل المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي شبه الرسمي عن احد شيوخ العشائر ويدعى اياد البرية قوله، إن "عددا من عشائر نينوى تحركت باتجاه حي الوحدة وطردت داعش من الحي، وقتلت 23 ارهابيا، أغلبهم كانوا يقاتلون في سوريا".

واضاف البرية أن "المجاميع الارهابية هددت جميع الموظفين في حي الوحدة، وطلبت من المواطنين مبايعة عصابات داعش وإعلان مايسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.