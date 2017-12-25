ملخص ... هذا هو محمد بن سلمان!

المحارب "محمد بن سلمان"، 10 نقاط تكشف كيف حارب محمد بن سلمان الفساد المالي:
اشترى يختاَ بقيمة 2 مليار ريال
اشترى لوحة بقيمة 1.6 مليار ريال
اشترى قصراً بقيمة 1 مليار ريال
اختفى في زمانه ترليون ريال
أنفق في مستنقع اليمن 322 مليار ريال
استولى على مليارات الأمراء المهددين لحمكه
استولى على مليارات وشركات رجال الأعمال الأغنى في البلد
خصص مؤسسات البلد وباع أهمها
أهدر مئات المليارات في الهبات والدعم الخارجي
فرض ضرائب على المواطنين وبدأ بشفط أموالهم
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http://www.alalam.ir/news/3242391