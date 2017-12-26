أحكام الإعدام والتنكيل القضائي بالمعارضة

المحكمة العسكرية تصدر احكاما قاسية تصل الى الاعدام والحكم ب15 عاما مع إسقاط الجنسية بتهمة التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.

ومن الذين مثلوا امام المحكمة العسكرية اخفوا قسريا لشهور طويلة في مقرات النظام الامنية . والأحكام العسكرية تأتي لإرهاب المواطنين وإسكات الأصوات المعارضة والمنادية بحقّها الثابت في تقرير مصيرها السياسيّ.

فالقضاء العسكري أحد أدوات الإرهاب الموجّهة ضدّ المعارضين لسياسة النظام كما يقول معارضون .

فيما منظمات حقوقية تقول ان اعترافات المتهمين الموقوفين انتزعت تحت وطأة التعذيب والتعسف واضح في الاحكام

فثلاثة منهم اعتقلوا وهم في سن الطفولة.

ورفضاً للاحكام ولعدم نزاهة القضاء حركة شباب الدراز تدعو جماهير الثورة للتظاهر المفتوح .

الضيوف:

ابراهيم المدهون - ناشط سياسي بحريني

السيد مرتضى السندي - قيادي في تيار الوفاء الاسلامي

يمكنكم متابعة الحلقة ملخص عبر الرابط التالي:

http://www.alalam.ir/news/3247596