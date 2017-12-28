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"الحراك الثوري" يحذر من أطماع الإمارات بجنوب اليمن

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

حذر المكتب السياسي ل"مجلس الحراك الثوري الجنوبي" باليمن من "أطماع الإمارات".

العالم - اليمن

وخلال اجتماع عقده يوم الأربعاء في حضرموت، قال المكتب إن الحرب التي "افتعلها" التحالف العربي أضافت مشكلات وتعقيدات على الوضع الميداني وإلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وجاء في بيان للحراك أن "التحالف العربي ممثلا بالإمارات أقام أذرعا عسكرية مسلحة، وقسّم الجنوب إلى كانتونات مناطقية وقبلية، واستولى على الأرض وعطّل وسيطر على المطارات والموانئ البحرية".

وأضاف البيان أن التحالف استولى على الجزر الجنوبية والمواقع الإستراتيجية، تنفيذا لأجندة "باتت مكشوفة"، وأكد "أنه يَعتبر القوات السعودية والإماراتية قوات احتلال لأرض الجنوب".

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تهيمن على عدة محافظات في جنوب اليمن، حيث شكلت قوات موالية لها تُتهم بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد السكان وبسجن وتغيب المعارضين لرؤية أبو ظبي في اليمن.

وقبل أيام تحدثت التقارير عن أن "قوات الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات منعت نازحين من المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن عاصمة الجنوب اليمني.

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