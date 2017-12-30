"ملخص "... جمعة الغضب الرابعة وتفاعل قضية القدس

ماذا يشكل استرار الحراك الشعبي في كل المدن الفلسطينية بمواجهة الاحتلال ؟
ما المخطط الذي تحضر له لجنة المتابعة الوطنية والاسلامية بعد إطلاق النفير العام؟
هل تقدم السلطة على خطوات نوعية تجاه الاحتلال بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ؟
الضيوف:
وائل حسنية- عميد الاذاعة والاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي
أحمد أبو حلبية- مقرر لجنة القدس والاقصى في المجلس التشريعي الفسلطيني
عامر التل- رئيس تحرير شبكة الوحدة الاخبارية في الاردن
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http://www.alalam.ir/news/3254546
http://www.alalam.ir/news/3254621