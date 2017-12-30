"ملخص"... القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين

وتمنع إقامة صلاة الجمعة المركزية للأسبوع الـ 76 على التوالي في اطار سياسة الاضطهاد الديني

فيما الإقامة الجبرية مفروضة على المرجع الديني آيةالله عيسى قاسم لليوم الـ 221.

في حين اندلعت مواجهات شديدة بين المتظاهرين في بلدة الدراز وقوات النظام بعد احتجاجات شهدتها البلدة استمرارا للغضب الشعبي الرافض لأحكام الإعدام الجماعية الاخيرة على امتداد البلاد .

في مقابل ذلك الاحكام على المواطنيين والناشطين والحكم على متهمين بالانضمام ل«تيار الوفاء الإسلامي سبع وعشر سنين وبإسقاط جنسيتهما .

واما على مسار التطبيع بين النظام البحريني والكيان فنحو 25 منظمة بحرينية تدين زيارة وفد بحريني للكيان الاسرائيلي مطالبة بمحاكمة اعضاء الوفد .

الضيوف:

ابراهيم سرحان- محام ومستشار قانوني

الغضب الشعبي - الاضطهاد الديني- النظام البحريني

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http://www.alalam.ir/news/3254651