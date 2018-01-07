مصرع مرتزقة بعمليات هجومية في تعز ومأرب ونهم

العالم - اليمن

وأضاف مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا - بعون الله - عملية هجومية على مواقع المرتزقة في منطقة الجحملية، كما تم استهداف تجمع لهم في التشريفات في محافظة تعز ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر لـ"المسيرة نت" أن المجاهدين نفذا هجوما ثانيا على مواقع المنافقين غرب تبة الجرزين بمديرة موزع غرب المحافظة مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم.

ودمرت وحدات الهندسة للجيش واللجان الشعبية طقما عسكريا محملا بالمرتزقة بعبوة ناسفة شمال معسكر خالد بمديرية موزع، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.

وفي جبهة نهم قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة الحول بمديرية نهم.

وفي محافظة مأرب شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في وادي ربيعة بمديرية صرواح وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ مارس 2015.

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