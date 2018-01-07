مواصفات التورنيدو السعودية التي اسقطتها الدفاعات اليمنية في صعدة

العالم - اليمن

وهذه هي مواصفات الطائرة:

الدول المصنعة: بريطانيا -المانيا-ايطاليا

الوظيفة :مقاتلة متعددة المهام

المصنعون :شركة بانافيا ايركرافت

الطاقم:2

الدول المستخدمة: المانيا-السعودية-بريطانيا-ايطاليا

المواصفات العامة والفنية:

1-التصميم: مقاتلة ذو تصميم متطور جدا وهي ذو اجنحة متحركة قابلة للميل 25-66 درجة وهذا ما يعطيها مرونة كبيرة على السرعات المنخفضة والعالية وتتميز بفتحات هواء متطورة ذو تصميم انسيابى.

وتم تجهيز كابينة الطائرة بأجهزة رؤية ليلية وشاشات عرض متطورة وتتميز الكابينة بانها تعطى الطيار مساحة كبيرة و مجال رؤية واسع.

الطول:16.72 متر

العرض:13.91 متر

الارتفاع:5.95 متر

منطقة الاجنحة:26.6 متر

الوزن فارغة:13.8 طن

اقصى وزن اثناء الاقلاع :28 طن

2- الاداء:

السرعة القصوى:2.34 ماخ

المدى:1390 كم بخزانات الطائرة و 3900 كم بخزانات اضافية

سقف العمل:15.2 كم

سرعة الارتفاع:76.7 متر/ث

التسليح:

مدفع من نوع Mauseer BK-27 سعته 180 طلقة

تستطيع حمل صواريخ ارض سطح من نوع ASRAAM

وايضا صواريخ مضادة للسفن من نوع AS.34 KORMORAN و BAE SEA EAGLE

وتستطيع حمل صواريخ جو ارض و مضادة للإشعاع و الرادار من طراز مافريك وستورم شادو و Alarm وايضا بودات صواريخ من نوع LAV.51 و LR.25 ,

وتستطيع حمل جميع انواع القنابل من طراز باف واى وبوب اى وقنابل النابالم وقنابل نووية من نوع B-61 و WE-177 والقنابل العنقودية

و قد تم تحديث بعض الطائرات التورنيدو السعودية الى المستوى GR4

المصدر: مراسل العالم

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