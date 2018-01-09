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ايران تشيد بجهود الكويت الرامية الى انهاء ازمة اليمن

ايران تشيد بجهود الكويت الرامية الى انهاء ازمة اليمن
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اشاد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان بجهود الكويت في استضافة اجتماعات ترمي لانهاء ازمة اليمن.

وقال امیر عبداللهیان، خلال استقباله القائم بالاعمال الكويتي في طهران فلاح الحجرف يوم الثلاثاء، ان الاهتمام بقضية فلسطين ومجابهة سحق حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد تكتسب الاهمية والتي تحوز على اهتمام مسؤولي البلدين.

واعرب عن امله في تحقيق جهود ايران وروسيا وتركيا ثمارها في اطار مسار استانا "واليوم نشهد عودة الاستقرار الى سوريا تدريجيا".

وفي سياق آخر اشار الى علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين، معتبرا ايران والكويت بلدان مؤثران في المنطقة حيث ابديا مواقف طيبة وبناءة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

واكد على اهمية الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات بين بلدان العالم، موضحا ان التعاون البرلماني بين البلدين يؤدي دورا مهما في توطيد العلاقات بينهما.

من جهته وصف فلاح الحجرف تعاون الصداقة القائم بين البلدين بانه على مستوى طيب معربا عن امله ببدء المفاوضات السياسية بين جميع الاطراف اليمنية قريبا وعودة السلام والاستقرار الى اليمن والمنطقة برمتها. 

واعتبر تعزيز العملية السياسية ومكافحة الارهاب في المنطقة بانه يصب لصالح الاستقرار والامن الاقليمي، مبينا ان تمتين اواصر الصداقة مع ايران حاز باستمرار على اهتمام المسؤولين في بلاده.

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