قنص 29 مرتزقا بجبهات مأرب والجوف وجبهات داخلية أخرى

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وأوضح المصدر عن قنص 10 من المرتزقين في مناطق متفرقة بمديرية صرواح بمأرب وستة مرتزقة بمناطق وقز والمتون بالجوف.

وأشار المصدر الي قنص أربعة مرتزقة شمال صحراء ميدي بحجة وعنصرين بمنطقة مكيراس بالبيضاء وثلاثة مرتزقة بجبهة نهم وأربعة بمناطق متفرقة بتعز.

كما كثف طيران العدوان السعودي بسماء مدينة تعز .

وقتل وإصيب عدد من جنود سعوديين ومرتزقة بعمليات متفرقة للقوات اليمنية بنجران ، كما قتل وأصيب عددا من الجنود السعوديين إثر إنفجار عبوة ناسفة في طريق نهوقة بنجران.

ودمرت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية طقم عسكري سعودي محمل بالمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء بنجران .