ملخص ... حقوق الإنسان في البحرين والموقف الغربي

ووفق الناشطين والمنظمات الحقوقية، فإن الموقفين الأميركي والبريطاني من انتهاكات السلطات البحرينية

لحقوق الإنسان فيها الكثير من النفاق ومجانبة حقيقة ما يجري..

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب،أثنى على دور البحرين في حماية حقوق الإنسان مع حرصه على الإشادة

بالملك حمد وبجهوده في مسار الحريات في البلاد،في حين تواجـه الحكومة البريطانية انتقادات عنيفة من بريطانيين وناشطين لاستمرار دعمها للنظام البحريني ولتدريبها قوات بحرينية على القمع والتحقيق مع الناشطين والمعارضين.

ووجهت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى انتقادات إلى بريطانيا على خلفية تبييضها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

كما دانت الموقف الأميركي الراعي للانتهاكات في هذه المملكة الصغيرة على حد تعبير المنظمات.

الضیوف:

ابراهيم المدهون- اعلامي بحريني

السيد عباس شبر- ناشط حقوقي بحريني

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