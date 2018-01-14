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نحو 20 غارة لطيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية

نحو 20 غارة لطيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

في رصد لجرائم العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة ليوم الأحد 27 ربيع ثاني، شن طيران العدوان نحو 20 غارة على عدد من المناطق في عدد من المحافظات وخلف العديد من الخسائر.

العالم-اليمن

وحيث شن طيران العدوان السعودي غارتان على منازل المواطنين في منطقة نيد الثمي بمديرية منبه كما شن 4 غارات على منطقة مران بمديرية حيدان وشن 4 غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف وغارة على منزل أحد المواطنين بمديرية كتاف.

وشن العدوان السعودي غارتان على منطقة الصوح بمديرية كتاف وغارة على منطقة عكوان بمديرية الصفراء.

وفي محافظة عمران شن طيران العدوان غارتان على الجبل الأسود في حرف سفيان.

وفي مأرب اغارت الطائرات السعودية غارتان على مديرية صرواح وفي محافظة تعز شن طيران التحالف غارة على المخبز الآلي بمديرية صالة كما اصيبت امرأة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي مساء الأحد على منطقة نملة بمديرية منبه في محافظة صعدة.

وأفاد الاعلام الحربي بأن حرس الحدود السعودي قصف بالصواريخ بشكل مكثف عددا من المناطق في مديرية منبه ورازح الحدودية.

كما اصيبت طفلة بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الأزقول بمديرية  سحار.

 

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