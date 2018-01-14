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خاشقجي: عملية "الريتز" في السعوديه توشك أن تنتهي

خاشقجي: عملية
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الإعلامي السعودي المشهور "جمال خاشقجي" عن الانتهاء القريب للتسويات المالية التي تعقدها المملكة مع عشرات الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين على ذمة قضايا الفساد.

العالم-السعودية

وكتب خاشقجي في تغريدة نشرها يوم الأحد على حسابه في موقع "تويتر": "عملية الريتز توشك أن تنتهي مع اقتراب تحقق هدف 100 مليار دولار"، حسب ما افادت قناة روسيااليوم.

وأشار إلى أن مصدرا مطلعا نقل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن "من يتورط في الفساد بعدهم، في إشارة إلى الموقوفين في فندق ريتز كارلتون، مصيره السجن العام".

واعتبر الخاشقجي أن "الحرب على الفساد يجب ألا تتوقف عند القطط السمان، وإنما تطال أبو مليون واثنين".

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشبوهين، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار، تم توقيف أبرزهم في فندق "ريتز كرلتون" في العاصمة الرياض.

وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة، بعد إصدار العاهل السعودي في الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين بما فيها تشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.

وأعلنت السلطات السعودية أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد، عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن بعض المشبوهين قد رفضوا ذلك، وبينهم الملياردير المعروف الأمير الوليد بن طلال.

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