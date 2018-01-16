الحكم على نبيل رجب وخطاب الكراهية

وتواجه البحرين ضغوط حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الأعدام بحق مزيد من المعارضين بعد تنفيذه بحق شهداء الوطن الثلاثة في الخامس عشر من يناير من العام الماضي.

ووفاءً للشهداء الثلاثة نظمت مسيرات حاشدة في مدن وبلدات بحرينية تمسكاً بالثأر من القتلة وانتصارا للفقيه اية الله عيسى احمد قاسم.

فيما محكمة التمييز تؤيد حكما بسجن الناشط الحقوقي البارز عامين على خلفية مقابلات تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد.

في حين منسوب خطاب الكراهية عبر رسائل التحريض الطائفية و السياسية يرتفع بلا حدود وسط غض طرف رسمي.

الضیوف:

السيد مرتضى السندي ـ قيادي في تيار الوفاء الاسلامي في البحرين

جعفر الحسابي ـ ناشط سياسي بحريني