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ما مدى استعداد السيد نصر الله لمواجهة "إسرائيل"؟

ما مدى استعداد السيد نصر الله لمواجهة
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي، عن لقاء جمع قيادات الجبهة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت قبل حوالي الأسبوعين.

العالم - لبنان

وقال ناجي، خلال لقاء مع قناة "الميادين"، إنه التقى مع نصرالله منذ حوالي أسبوعين في بيروت، وبحث معه استراتيجية مواجهة "إسرائيل". وأكد أن الأمين العام لحزب الله أبلغ الجبهة باستعداده للسير مع أي مشروع مقاوم في سبيل فلسطين، مشيراً إلى أنه تم البحث بشكل مشترك باستراتيجية مشتركة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نصر الله قد كشف في مقابلته الأخيرة مع قناة الميادين، أن الحزب بحث مع الفصائل الفلسطينية في تفعيل الانتفاضة في الداخل الفلسطيني وفي الخارج، وفي كيفية تأمين الدعم لها.

ودعا الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لعقد اجتماع جديد للمجلس الوطني الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مشيراً إلى أن الفصائل التي قاطعت المجلس المركزي ستُقاطع اجتماعات المجلس الوطني.

واعتبر ناجي أنه لو انعقد المجلس المركزي خارج الأراضي الفلسطينية لاستطاعت كل القوى الفلسطينية المشاركة، لافتاً إلى أن موقف الجبهة تلاقى مع مواقف كل من حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" و"الصاعقة" بشأن المقاطعة.

سبوتنك

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