نيكي هيلي: امريكا ملتزمة بالصفقة مع إيران

العالم - ايران

واوردت "سبوتنيك" عن هيلي، قولها في كلمتها بمجلس الأمن الدولي في جلسة نقاش حول "عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل: تدابير بناء الثقة"، إن "الولايات المتحدة تلتزم بالصفقة مع إيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أنه يمدد للمرة الأخيرة نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار "الاتفاقية النووية"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالمشاركة فيما وصفه بتصحيح الاتفاقية، مشيرا إلى أن الفرصة الأخيرة قد حانت لإدخال التعديلات، حسب زعمه.

ووقعت إيران عام 2015 اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] لرفع الحظر المفروض على طهران مقابل قبولها بعض القيود على برنامجها النووي.

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