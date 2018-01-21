زلزال بشدة 6.3 درجة يضرب شمال تشيلي

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ووفقا للهيئة تم تسجيل الزلزال أمس السبت، ويقع مركزه على بعد 76 كيلومترا جنوب بلدة بوتري الواقعة في مقاطعة باريناكوتا، وعلى عمق 110.8 كيلومترا، بينما لم ترد تقارير فورية عن أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أضرار مادية.

في سياق متصل، وقع زلزال قوي في منطقة خليج كاليفورنيا، الجمعة الماضي، هز الابنية ودفع الناس للركض إلى الأماكن المكشوفة في أجزاء من شمال المكسيك، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وأفادت "رويترز" بأن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة، بعد أن قدرت قوته في البداية بأنها 6.6 درجة، وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 77 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من بلدة لوريتو في ولاية باها كاليفورنيا سور.

المصدر: سبوتنيك