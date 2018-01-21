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بالفيديو.. موقف محرج لأب حاول تقليد ابنه!!

الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صبياً وهو يتزحلق على الجليد ببراعة، لكن فجأة حاول الأب تقليد الأخير، لكنه سقط بطريقة مروعة في المياه بعد تحطم الجليد، حيث نهض مسرعا وركض هاربا من المياه.

العالم - منوعات 

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