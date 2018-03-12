مؤشر الحريات السيىء وفصول الاضطهاد

فلو لم يكن نبيل رجب ورفاقه والجمهورالشعبي الواسع انصارا دائمين للديمقراطية لما كانت ردة فعل النظام بالقساوة الموجودة ولا كان الحل الامني على شدته هذه .

فالحكم على نبيل رجب هو فصل جديد من فصول الاضطهاد ومحاولات إسكات الرأي كما تقول منظمة العفو الدولية .

ولان البحرين من أسوأ الدول في مؤشر الفساد فهي أسوأها في مؤشر الحريات كما يقول القيادي المعارض ابراهيم شريف.

في حين مناطق بحرينية عديدة تتضامن مع الشهداء الذين قتلتهم السلطات في عرض البحر مؤخرا وتطالب بالقصاص من القتلة .

الضیوف:

سعيد الشهابي- أمين عام حركة أحرار البحرين

زهير مخلوف- ناشط حقوقي