أول صور لمقاتلات "الجيل الخامس" الروسية في سوريا

العالم- أوروبا

وكانت تقارير إخبارية روسية أشارت في وقت سابق إلى أن موسكو نقلت بالفعل مقاتلات من طراز "سي 57" إلى قاعدة حميميم الجوية في غربي سوريا، لكن الحكومة الروسية لم تعلق على هذه التقارير.

وأفاد موقع "thedrive" المتخصص بأخبار الطائرات، الأحد، بأن تحليله الأولي أكد، على الأقل، نشر مقاتلتين من طراز "سو-57" في القاعدة ذاتها.

وأشار إلى أن الصور الجوية التقطت في 23 من فبراير الجاري، وتظهر الطائرتين رابضتين بالمطار العسكري.

وتعتبر "سي 57" المنافس الروسي لطائرات الجيل الخامس الأميركية من طراز إف 22 وإف 35 .

وكان وزير الدفاع الروسي قال إن المقاتلات "سي 57"، نفذت أول طلعاتها الجوية، مشيرا إلى أن التجارب القتالية في المرحلة المقبلة كما هو مقرر، دون تحديد موعد بعينه.

المصدر: وكالات