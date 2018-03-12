القدس_عاصمة_فلسطين

قرار يحمل اكثر من بعد وخلفيات تتعلّق بالداخل الإسرائيلي واللوبيات الصهيونية داخل اروقة السياسة الاميركية.

واشنطن كانت اعلنت ان نقل السفارة لن يتم قبل عامين والان قررت نقلها بعد ثلاثة اشهر.. الاسباب؟

هناك ضغوطات من اللوبي الصهيوني لنقل السفارة في هذا التوقيت وموضوع تمويل الملياردير شيلدون اديلسون للعملية..خبايا الدور الصهيوني في الموضوع؟

موضوع قضايا الفساد ضد نتنياهو وسعيه لاجراء انتخابات مبكرة للهروب من المحاكمة.. ودور نقل السفارة مبكرا في تعويم نتنياهو من جديد داخليا؟

الضيف:

عمر عساف – رئيس تجمع القرى المهجرة – رام الله