بريطانيا والسعودية تريدان فرض حصار أوسع على اليمن

العالم - اليمن

وقال جونسون للصحفيين مساء أمس الأربعاء "اتفقنا اليوم على تعزيز إجراءات تفتيش السفن التي تباشرها الأمم المتحدة لضمان بقاء كل الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة". ولم يذكر تفاصيل.

وتفرض السعودية وحلفاؤها حصارا عبر قواتها البحرية داخل وحول المياه اليمنية منذ عام 2015.

وتسبب الحصار الفعلي في وضع إنساني خطير. وذكرت رويترز في العام الماضي أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية منعت دخول إمدادات ضرورية لليمن حتى في حالات لم تكن فيها السفن تحمل أسلحة.

وتشكلت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل اليمن في عام 2016 لتسهيل تسليم السلع التجارية لكنها لم تنجح في تأمين حصول الشعب اليمني على الإمدادات التي يحتاجها.

واليمن الذي يصنف من أفقر بلدان العالم على شفا المجاعة ويعاني من انتشار الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص.

وأودت الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.

