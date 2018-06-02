شاهد.. الفيتو ضد الفلسطينيين يعزل أميركا في مجلس الأمن

فيتو اميركي جديد يضاف الى عشرات الفيتوات الاميركية في مجلس الامن، التي استخدمت علی مر تاريخ الكيان الصهيوني مند العام 1948.

مشروع القرار، تقدم به الكويت باسم الدول العربية وقضی بإنشاء آلية لحماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال.

ورغم تأييد عشر دول وامتناع اربع أخری عن التصويت فان استخدام الفيتو الاميركي أسقط المشروع.

وقال المندوب الكويتي في مجلس الامن، منصور العتيبي:"ان الرسالة التي يوجهها مجلس الامن اليوم برفضه مشروع القرار، هي أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي، دولة مستثنی من القانون الدولي وقرارات مجلس الامن، ومستثنی من المحاسبة والادانة".

ممثل الكويت في المجلس انتقد عجز مجلس الامن عن الاضطلاع بمسؤولياته وعن الزام الاحتلال الاسرائيلي بقراراته، ما سيساهم بزيادة التوتر شاجباً استثناء الاحتلال من الادانة والمسائلة أمام القانون الدولي.

بدورها وصفت المندوبة الاميركية نيكي هايلي الشهداء الفلسطينيين بأنهم ارهابيون واعضاء في حماس وليسوا مدنيون ابرياء. ورد المندوب الفرنسي معتبراً ان صمت المجتمع الدولي امام ما يحدث في الشرق الاوسط أمر غير مقبول.

وقال المندوب الفلسطيني في مجلس الامن رياض منصور، ان جميع الشعب الفلسطيني بملايينه هو ضد الاحتلال وضد ارهاب الدولة الاسرائيلية الذي كان أخر ضحاياه اليوم، الشهيدة رزان اشرف النجار".

وإثر اسقاط المشروع الكويتي، تقدمت واشنطن بمشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية لإطلاقها صواريخ علی مواقع ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة. فسقط المشروع، ولم تؤيده أي دولة سوی التي قدمته وهي أميركا، امتنع عن التصويت، عشرة دول وعارضته كل من روسيا والكويت وبوليفيا.

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