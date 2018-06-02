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طيران "التحالف الدولي"يرتكب مجزرة جديدة بريف الحسكة

طيران
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتدى طيران ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده اميركا على قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد 8 مدنيين.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من منطقة الشدادي لمراسل "سانا" في الحسكة ان طائرات التحالف استهدفت أمس أهالي قرية ذيب هداج ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده وأخوه حبيب ووالدته.

وكانت طائرات “التحالف” قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

وبينما شكك التحالف الدولي الذي يقود الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق في تقارير دولية عن قتل آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب، اعترف، في تقرير جديد، أنه قتل 898 مدنيا منذ بداية الحرب ضد «داعش» عام 2014.

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