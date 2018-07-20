البث المباشر
التلفزيون السوري: دخول 26 حافلة الى قرية ام باطنة عبر ممر جبا-ام باطنة بريف القنيطرة لاخراج الارهابيين الى الشمال السوري
موقع"كان"العبري نقلا عن وزير الحرب الصهيوني ليبرمان:حماس تفرض معادلة جديدة في غلاف غزة والردع "الإسرائيلي" تآكل
مفوضية اللاجئين: نحو 13 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة عادوا لديارهم في النصف الأول من 2018 إضافة إلى 750 ألف نازح
مفوضية اللاجئين: مستعدون لمباحثات مع سوريا وروسيا بشأن خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين
التلفزيون السوري: وصول المختطفين المحررين من أهالي اشتبرق الى مدينة اللاذقية
التلغزيون السوري: وصول المختطفين المحررين من أهالي اشتبرق الى مدينة اللاذقية
مراسل العالم:ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة بصدد اعلان خارطة طريق اليوم كمنفذ للخروج من الازمة في العراق
مراسل العالم: ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة بصدد اعلان خارطة طريق كمنفذ للخروج من عنق الازمة في العراق
مصادر عراقية: مفوضية حقوق الانسان تعلن الافراج عن 336 معتقلا على خلفية التظاهرات بمحافظات النجف والمثنى وميسان
وسائل إعلام أميركية: 11 قتيلا على الأقل وإصابة 7 في انقلاب قارب بولاية ميزوري

إطلاق عملية رفع المستوى الانتاجي النفطي في حقل «ياران» الشمالي

إطلاق عملية رفع المستوى الانتاجي النفطي في حقل «ياران» الشمالي
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مقاول تنفيذ مشروع تنمية حقل «ياران» الشمالي آرش باقر زاده اليوم الجمعة عن إطلاق عملية رفع المستوى الانتاجي لهذا الحقل النفطي وتركيب اولي مضخة معبّأة داخل إحدى آباره.

العالم - ايران

ونقلاً عن الموقع الإعلامي للنفط والطاقة أضاف باقر زاده بأنّ هذا الحقل الواقع في غرب نهر كارون جنوب غرب البلاد كان قد تعرّض لإنخفاض إنتاجي متوقعاً بأن تعود النسبة الإنتاجية له الى ما كانت عليه في السابق ثم تزداد وذلك بعد 10 أيّام من تركيب المضخة حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وصرّح باقر زاده بتزويد 10 آبار نفطية اُخري من هذا الحقل بمضخات مماثلة حتى وسط شهر مارس 2019.

يُذكر بأنّ حقل «ياران الشمالي» النفطي يقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران على بعد 130 كيلومتراً من مدينة أهواز بالقرب من الحدود الايرانية العراقية.
 

روابط ذات صلة

 ایران لن تتعامل مع توتال لتطویر الطبقة النفطیة في حقل بارس الجنوبي

ايران تحقق رقما قياسيا جديدا في انتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قانون "القومية"..تكريس التمييز العنصري وانكار الحق الفلسطيني الاصيل

بدء الإجراءات لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية في ريف القنيطرة

أكاديمي كويتي يحرّض السعودية للتدخل عسكرياَ في العراق

طهران وموسكو تعملان على تبنّي الريال والروبل في التبادل التجاري

الجيش السوري يوشك على القيام بهذه العملية في القنيطرة !

"إنستغرام" يطلق خاصية جديدة لتسهيل الدردشة

بالفيديو.. تشابك بالأيدي على الهواء بسبب 'الطلاق'

خطوات هامة لانقاذ طفلك عند ابتلاع جسم غريب

خطيب جمعة طهران: لاعلاقة مع الولايات المتحدة إلّا إذا تخلت عن نهجها اللاإنساني

ملخص - انقلاب الصورة : ترامب بين ال سعود واطفال اميركا

مسؤول كبير: حلفاء سوريا اولوية في اعادة الاعمار

انجازات يمنية من السماء تفاجئ آل سعود+فيديو

في الكويت... تكرار فضيحة كشف الشهادات المزورة

روسيا تحسم الأمر حول انسحاب ايران من سوريا!

بالصور... الرئيس السوري وعقيلته يزوران هذه المدينة

إطلاق عملية رفع المستوى الانتاجي النفطي في حقل «ياران» الشمالي

الأردن: قانون ما يسمى "القومية" يكرس الفصل العنصري

معاون لماكرون أوقف عن العمل لضربه متظاهرا في باريس + صور

أبو زهري: مسؤولو الإدارة الأمريكية تحولوا ناطقين باسم الاحتلال

بعد دحره الارهاب.. صمود الفوعة وكفريا أذهل العالم..

الأکثر مشاهدة