إطلاق عملية رفع المستوى الانتاجي النفطي في حقل «ياران» الشمالي

العالم - ايران

ونقلاً عن الموقع الإعلامي للنفط والطاقة أضاف باقر زاده بأنّ هذا الحقل الواقع في غرب نهر كارون جنوب غرب البلاد كان قد تعرّض لإنخفاض إنتاجي متوقعاً بأن تعود النسبة الإنتاجية له الى ما كانت عليه في السابق ثم تزداد وذلك بعد 10 أيّام من تركيب المضخة حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وصرّح باقر زاده بتزويد 10 آبار نفطية اُخري من هذا الحقل بمضخات مماثلة حتى وسط شهر مارس 2019.

يُذكر بأنّ حقل «ياران الشمالي» النفطي يقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران على بعد 130 كيلومتراً من مدينة أهواز بالقرب من الحدود الايرانية العراقية.

