اللواء سليماني محذرا : فيلق القدس ند للقوات الاميركية

العالم - ايران

واضاف اللواء سليماني في كلمة له اليوم الخميس بمدينة همدان الى ان الادارة الاميركية لا تألو جهدا في ارتكاب اي جريمة، وخير دليل على ذلك وقوفها الى جانب الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه بغزة .

وحذر القوات الامريكية من ارتكاب اي حماقة وقال : ان الاميركيين طلبوا منه شخصيا بان لا يتعرضوا للهجوم في العراق، منوها الى

ولفت الى ان البحر الاحمر الذي كان آمنا، لم يعد اليوم آمنا بالوجود الاميركي مشددا بالقول : ان قوات القدس هي الند للقوات الاميركية .

ونصح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان يتعلم ممن سبقوه ويستفيد من تجاربهم وقال : اميركا اليوم تحتضن النفايات التي القيت من داخل ايران كزمرة المنافقين .

يتبع ..