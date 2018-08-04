البيت الأبيض يحدد وظائف "الناتو العربي"!

العالم - الأميركيتان

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض قوله أن هذا التحالف سيكون بمثابة سد في وجه "ايران والإرهاب والتطرف"، على حد تعبيره.

وقال المتحدث الأميركي إنه "سيوفر فرصة لبلاده للعمل عن كثب مع الشركاء في المنطقة لدعم الأمن والتعاون السياسي والاقتصادي فيها"، على حد قوله.

وشدد البيت الأبيض كذلك على أن هذا التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط "سيساعد في تخفيف العبء المالي على الولايات المتحدة، وبناء قدرات الشركاء في الشرق الأوسط".

ولم يقدم البيت الأبيض تأكيدا لموعد انعقاد أي اجتماعات في واشنطن بشأن بحث سبل إقامة هذا التحالف.

وكانت عدة مصادر أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم جمع قادة الخليج الفارسي في قمة تعقد خلال 12 و13 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بواشنطن، وتهدف القمة إلى إنشاء التحالف الجديد.

وفي وقت سابق، كشف الكويتي خالد الجار الله نائب وزير الخارجية عن تلقي بلاده "أفكارا" من الولايات المتحدة حول رغبة واشنطن في إنشاء حلف ناتو عربي.

وقال الجار الله "إن هناك أفكارا قُدمت لدولة الكويت فيما يتعلق بالتحالف الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وهي محل ترحيب ودراسة من قبل القيادة الكويتية".

وكانت رويترز نقلت سابقا -عن مسؤولين أميركيين وعرب لم تسمهم- أن إدارة ترامب تمضي قدما في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد يضم الولايات المتحدة ودول الخليج الفارسي ومصر والأردن.

ونقلت الوكالة عن مصدر أميركي أن مسؤولين سعوديين طرحوا فكرة إقامة الحلف الأمني قبيل زيارة ترامب للسعودية العام الماضي، حيث أعلن عن اتفاق ضخم لبيع الأسلحة، لكن اقتراح تشكيل الحلف ظل يراوح مكانه.

ولكن من العقبات الكبرى المحتملة لهذا المسعى قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها مع قطر (بدعوى دعمها للارهاب)، في حين ان الدوحة تستضيف أكبر قاعدة جوية أميركية بالخليج الفارسي.

أما الرد الإيراني على هذا المسعى، فقد جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي الذي وصف الفكرة بأنها مجرد شعار.